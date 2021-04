O presidente da autarquia do Porto, Rui Moreira é um dos autarcas já vacinados. Transplantado há 35 anos, Rui Moreira questionou a Administração Regional de Saúde do Norte sobre qual o motivo pelo qual estava a ser contactado e remeteu também um relatório médico com a história clínica detalhada. Numa das respostas, à qual o Observador teve acesso, a ARS Norte confirma que Rui Moreira reunia “duplo critério” para a vacinação: “insuficiência renal em pessoas com mais de 50 anos e titulares de órgãos de soberania”.

Em Tomar, a presidente Anabela Freitas já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ao Observador explica que o processo foi organizado pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (que também preside), que contactou os vários autarcas para perceber se queriam ser vacinados.

O Observador questionou a task force também sobre números concretos de autarcas já contactados e vacinados (com uma e duas doses), mas não obteve mais informações sobre o processo de vacinação deste grupo prioritário.

Um processo irregular desde o início

É preciso recuar ao início do ano. Portugal estava a braços com a terceira e mais dura vaga de Covid-19 no país e os elementos do Governo com Covid-19 começavam a multiplicar-se. A ministra do Trabalho testou positivo ao novo coronavírus no dia 14 de janeiro, seguiu-se o ministro das Finanças passado dois dias. No dia 19 do mesmo mês, era a vez de o ministro da Economia e da Transição Digital ter um teste positivo. Ao mesmo tempo, já os ministros do Ambiente e do Mar estavam em isolamento profilático por contactos de risco com infetados.

Por esta altura, o primeiro-ministro já tinha passado 14 dias isolado em São Bento, onde passou o Natal sozinho, por ter estado em Paris com o presidente francês, Emmanuel Macron, que testou positivo ao novo coronavírus. Ainda longe da segunda vaga, em outubro o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior também tinha testado positivo e em novembro foi a vez do ministro do Planeamento.

Os casos de governantes com testes positivos ou obrigados a isolamento profilático cresciam e Portugal, que não tinha incluído a vacinação de membros dos órgãos de soberania na primeira fase — ao contrário de outros países — resolveu avançar com esta medida.