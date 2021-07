Repare-se nas canções do primeiro disco. Quem se atreveria a cantar com um tom quase infantil, brincalhão, uma canção chamada “Fuck Me Pumps” sobre mulheres que se arranjam todas as noites para tentar ir pescar um futebolista endinheirado nos pubs e na má vida noturna? Quem cantaria “I Heard Love is Blind”, uma cantiga a desvalorizar uma traição (o amor é cego e ele até era parecido contigo…) em que Amy cantava os versos:

Baby, you weren’t there

and I was thinking of you when I came

Quem assumiria que grande parte das suas canções era na verdade sobre um único homem, um ex-namorado destratado no disco? Quem arriscaria irritar a comunidade gay por uma boutade (“always wanna talk it through, I’m ok / always have to comfort you every day / but that’s what I need you to do, are you gay?“) que em 2021 talvez resultasse em “cancelamento”? E quem faria da infidelidade do pai com a mãe uma estupenda canção chamada “What Is It It About Men” e acabaria a dizer em entrevistas que agora até percebia o pai, que está tudo bem, que tudo isto é normal?

Understand once he was a family man

So surely I would never, ever go through it first hand

Emulate all the shit my mother hated

I can’t help but demonstrate my Freudian fate

My alibi for taking your guy

History repeats itself, it fails to die

(…)

My destructive side has grown a mile wide

And I question myself again: what is it ’bout men?

Nas canções de Amy Winehouse não se tapava nada, não existia manto protetor algum — tudo era exposto sem maquilhagens e sem embelezamentos, tudo soava a verdade (e, bom, também a alguma falta de ferramentas de controlo e gestão emocional) e Amy cantava aquelas palavras que escrevia canalizando as experiências, as memórias e as sensações que tudo aquilo lhe lembrava.

Em 2004, em entrevista à M Magazine, Amy Winehouse falava assim da sua escrita: “Escrever é um processo muito natural para mim. Espero até ter passado alguma coisa horrível e não há nada que possa fazer se não escrever sobre isso. Sigo o meu coração porque de outra forma ficas embrulhado nas opiniões das outras pessoas. Não que seja uma grande autoridade! Sou a porra de uma idiota como o resto do mundo mas confio nos meus instintos e é isso que me tem levado até onde estou”.

Sobre a possibilidade de chocar as pessoas, dizia: “Eu falo assim. Percebo que isso é diferente de toda a pop fabricada que existe por aí e essa é a única coisa de que me orgulho”. E a mãe, já depois da filha morrer, escreveria no seu livro: “Foi a revoltar-se contra o mundo fabricado da música pop que a Amy atingiu o estrelato. No final, a rebelião foi com tudo o resto, também, até se ter virar para dentro de si mesma”.

Uma paixão chamada Blake, as drogas e uma obra-prima: Back to Black

Durante todos estes anos, Blake Fielder-Civil tem sido o saco de pancada dos fãs de Amy Winehouse. Os dois conheceram-se em 2005, dois anos depois de Amy lançar o seu primeiro disco, Frank, e hoje sabemos que tudo começou a mudar aí: não é que a cantora não tivesse já uma propensão para o álcool ou para drogas leves, mas juntos — e numa relação que teve altos e baixos, picos de paixão e desamor —, Blake e Amy entraram num comboio desgovernado de drogas duras (como a heroína) e de consumo descontrolado de álcool.

No filme Amy, de Asif Kapadia, Blake Fielder-Civil dizia a dada altura que gostava de se “sabotar” e Amy Winehouse também — “talvez fosse a nossa natureza”. Numa entrevista dada ao The Guardian no mesmo ano em que o filme estreou, 2015, o então manager da cantora Nick Shymansky recordava como tudo mudou quando a britânica conheceu Blake: “Nunca assisti a uma mudança tão drástica num ser humano. Tinha estado de férias em 2005 e quando voltei ela disse-me que tinha conhecido este tipo, por quem se tinha apaixonado”.

Mal viu Blake Fielder-Civil pela primeira vez, Nick Shymansky sentiu o aroma de problemas a caminho: “Quando o conheci pela primeira vez, pensei: alguma coisa está muito errada aqui. Não tenho nenhuma prova disto que vou dizer, mas senti instintivamente que ele estava em qualquer coisa pesada, como crack ou heroína. Foi horrível vê-la transformar-se de alguém tão suave, brilhante e doce numa pessoa abandonada e perdida”.