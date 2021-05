Prova disso é o caso de Alexandra Duarte, uma portuguesa saudável de 30 anos emigrada em Bruxelas que foi infetada por duas vezes — uma no início de dezembro, outra em meados de abril. O primeiro episódio coincidiu com a abertura do comércio na Bélgica, altura em que a técnica de comunicação decidiu frequentar as grandes superfícies para fazer compras de Natal. Desenvolveu tosse e dores no corpo, depois veio a febre e a perda de olfato e paladar. Mesmo depois de ter sido dada como recuperada, durante um mês continuou à procura de solução para as dores de costas em sacos de água quente e medicação.

A segunda infeção só foi descoberta por acaso. Como tencionava viajar para Portugal a 26 de abril e precisava de realizar um teste antes de embarcar, decidiu fazer um despiste mais cedo para poder cancelar o voo sem penalizações caso viesse positivo. Para seu espanto, estava mesmo infetada. Mas se da primeira vez o relatório da análise demonstrava uma carga viral alta, desta vez, quatro meses depois, essa informação não lhe foi transmitida. Só nesse momento é que Alexandra associou a tosse fraca que sentia pela manhã e as dores de cabeça leves à Covid-19.

Os sintomas eram tão ligeiros que a portuguesa chegou a teorizar que tudo não passava de um falso positivo. Apesar de admitir que relaxou nas medidas de proteção nos dois meses seguintes à primeira infeção, até hoje não compreende totalmente como estava de novo infetada em abril: não voltou a visitar lojas com produtos não essenciais porque só se podia entrar nelas com marcação, só saía de casa para ir ao supermercado e convivia apenas com o colega de casa e com uma bolha limitada de amigos. Só vê três opções: apanhou o vírus no supermercado, na única vez que foi aos correios ou nunca deixou realmente de ter carga viral da primeira infeção. Mas, desta vez, pelo menos as dores corporais deram-lhe tréguas.

O único caso de reinfeção registado em Portugal foi confirmado pelo i3s e acompanhado pelo Hospital de São João. A mulher, uma profissional de saúde desse mesmo hospital com 30 anos na altura, desenvolveu febre baixa, perda de olfato e paladar e dores no corpo em setembro. Foi dada como recuperada, mas em novembro voltou a ter sintomas de Covid-19. O intervalo de dois meses era tão curto que a hipótese de não se tratar de uma reinfeção, mas de uma flutuação da carga viral do primeiro contágio, era real. Foram as sequenciações genómicas que provaram a reinfeção: os dois ataques foram causados por variantes diferentes; e o segundo até já provocou febres mais altas, tosse e dores no peito.

Questionado pelo Observador sobre porque é que as segundas reinfeções podiam (ainda que mais raramente) ser mais fortes que as primeiras — há casos reportados internacionalmente de pessoas que morreram na sequência do segundo contágio —, Celso Cunha, virologista do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), disse numa entrevista que o SARS-CoV-2 pode ser oportunista e aproveitar as fragilidades que o primeiro ataque deixou.

“O que penso é que, provavelmente, essas pessoas poderiam ter outras comorbilidades que afetaram o funcionamento normal do seu organismo. Ou que, durante a primeira infeção, o organismo ficou com sequelas que depois puderam ser aproveitadas pelo vírus numa segunda infeção para tornar os sintomas mais graves”, descreveu o especialista.

A regra tem sido que os sintomas sejam mais ligeiros nas reinfeções, mas “a regra pode ter exceções” relacionadas com características dos próprios doentes, prossegue Celso Cunha. É possível que essas características tenham debilitado tanto as pessoas que o organismo não consegue responder tão eficazmente como da primeira vez.

O que sabemos sobre reinfeções “é a ponta de icebergue”

Os motivos por detrás destes casos não são completamente compreendidos. Francisco Antunes, infecciologista do Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa sublinha que o fenómeno das reinfeções continua a ser “um mistério”: “Aquilo que sabemos é a ponta de icebergue”, assegura o especialista em entrevista ao Observador. E levanta uma questão: “Como saberemos quantas reinfeções existem realmente se as pessoas estiverem assintomáticas?”.

O próprio ECDC alertou que, “embora os eventos de reinfeção sejam raros, provavelmente estão subnotificados”. O relatório mais recente do centro, publicado em abril, concluiu que, ao longo de 2020, tinham sido detetados 1.887 casos suspeitos de reinfeção nos 12 países da União Europeia e da Área Económica Europeia que responderam às perguntas do ECDC — Portugal não foi um deles. O documento ressalva que cada um dos países que participaram no trabalho tinha critérios diferentes para diagnosticar reinfeções: o intervalo considerado entre os dois contágios variava entre os 45 e os 90 dias; e nem todos tinham estabelecido um sistema nacional para notificar estas situações.