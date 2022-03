Há mar e mar… e ainda mais mar. Novo Governo dispersa oceanos por quatro ministérios

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No Governo que agora solta as amarras, não há somente mar ao redor. Foi considerado uma prioridade do anterior Governo, e até teve direito à sua própria estratégia nacional para a década, publicada em setembro do ano passado. No entanto, na terceira parte de Executivos de António Costa, o mar baixou de ministério a secretaria de Estado, sob a alçada da Economia. Mas não só. Durante a próxima legislatura, as políticas da economia azul vão navegar entre, pelo menos, quatro ministérios.

Economia, Agricultura e Alimentação, Infraestruturas, e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior vão repartir diretamente os dossiês que derem à costa nos próximos quatro anos. Isto para além da Presidência do Conselho de Ministros, cuja secretaria de Estado do Planeamento será responsável pela gestão das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que terá 252 milhões de euros para o mar. E ainda do Ministério da Coesão Territorial.

Significa esta separação de águas que o mar perdeu profundidade na agenda do Governo?

As opiniões divergem. Para o ministro cessante, Ricardo Serrão Santos, a nova arquitetura do Governo não significa a despromoção da área. “Será o Ministério da Economia e do Mar. O Ministério do Mar continua a existir, associado a uma área muito importante para o mar, que é a Economia. Não vejo que venha daí dramatismo algum. O mar continuará a ter a projeção que já tinha. E terá um bom secretário de Estado”, afirma Serrão Santos ao Observador.