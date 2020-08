Há mesmo um azeite ideal para cada prato

Gallo explica ainda que a marca portuguesa “opera há 100 anos no setor do azeite, selecionando criteriosamente os melhores azeites, combinando-os em blends, de forma a criar azeites de perfis de sabor característicos, com o compromisso de excelência e qualidade dos seus produtos. Assim, a escolha no momento de comprar um azeite Gallo deverá ser feita de acordo com a categoria do azeite e intensidade — representada no rótulo através de uma escala de gotas — pretendidas para cada prato, que depende do gosto de cada um e de acordo com o objetivo de utilização (se é para cozinhar ou temperar, finalizar pratos, para refeições diárias ou momentos mais especiais…)”.

A acidez não diz tudo sobre um azeite

“Contrariamente aos dizeres populares, a acidez não é por si só um bom indicador para avaliar um azeite”, afirma Gallo, pois “não é percetível em sabor ou em aroma. A acidez é um parâmetro químico que avalia o processo produtivo e o estado das azeitonas no momento da colheita. As azeitonas têm na sua composição água e azeite, que estão separados pela própria estrutura da azeitona. No momento em que estes entram em contacto, o azeite começa a ter acidez. Isto acontece no processo produtivo ou ainda na oliveira por ação de insetos ou danos físicos na azeitona”.