Os números são dinâmicos e variam ao longo do dia. Os horários por preencher nas escolas, sinónimo de alunos sem professores, têm flutuado entre os 300 e os 500 nas últimas semanas. Na quarta-feira, a oferta era de 426 horários, equivalentes a quase 5 mil horas semanais (4.739). Contas feitas, há, no mínimo, 25 mil alunos que ainda têm disciplinas sem professor atribuído quando faltam cinco semanas para o final do 1.º período. Mas os valores reais poderão ser quase o dobro.

“Nunca serão menos de 25 mil alunos e numa perspetiva muito conservadora, que fica muito aquém dos estudantes afetados, para não sermos acusados de especular”, diz Vítor Godinho, membro do secretariado nacional da Fenprof. “Por comparação ao que calculámos o ano passado, não tenho dúvidas de que os números reais andarão entre os 40 e os 50 mil alunos”, acrescenta. A pedido do Observador, o responsável pelo grupo de trabalho sobre concursos e colocação de docentes da Fenprof calculou o número de alunos sem professor com base nos horários por preencher a 11 de novembro.

No ano passado, as contas da Fenprof apontavam para 20 mil alunos com falta de professores quando havia 250 horários em contratação de escolas. “Este ano ainda não baixaram dos 300 e já chegaram aos 1200. O problema está muito mais agudo do que no passado”, defende o professor.

Para calcular o número de alunos, Vítor Godinho partiu, por exemplo, do princípio de que cada turma teria apenas 20 alunos. Na verdade, a maioria dos agrupamentos onde ainda falta colocar professores fica em Lisboa, em escolas lotadas, e que tendem a ter um número de alunos por turma superior à média nacional.

Por outro lado, três dias depois de colocados na plataforma da Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE), a oferta de emprego é retirada. Analisam-se os candidatos e passa-se à seleção. Mesmo estando invisíveis, e fora do bolo de 426 horários, está longe de ser verdade que esses professores chegaram às salas de aulas. E são estas variáveis que tornam mais difícil chegar a um número exato de alunos afetados.

“É sempre um exercício especulativo. Se calcularmos que cada horário afeta uma única turma estamos a chegar a um número de alunos que pode ser exagerado. Em contrapartida, o habitual é que falte mais do que um professor na mesma turma: o número de afetados é menor, mas o problema é maior”, argumenta Vítor Godinho.

Os piores cenários são em Lisboa e Setúbal, dois distritos que juntos representam mais de metade das necessidades de professores, mas o problema espalha-se por todo o país, em maior ou menor escala. Só no distrito de Castelo Branco não havia nesta quarta-feira horários de professores por preencher. Faro surge em terceiro lugar, com 36 horários, Porto tinha 19, Santarém 16 e Beja 15. Todos os demais distritos tinham uma oferta abaixo dos dois dígitos.

Da oferta total, 73% dos horários eram temporários (312) — isto quer dizer que correspondem a necessidades temporárias das escolas como, por exemplo, a substituição de um professor que está doente ou de uma professora em licença de maternidade. Os restantes 114 horários eram anuais e destes apenas 15 eram horários completos, ou seja, de 22 horas letivas semanais, os mais apetecíveis para os professores.

Quanto aos grupos de recrutamento (as disciplinas estão agrupadas em diferentes conjuntos), Informática era a disciplina com mais horários por preencher (50) e mais horas em branco (574). Em número de horários, todos com mais de três dezenas de ofertas, seguiam-se o grupo de Biologia e Geologia (35), Português (33) e Geografia (30). Em contrapartida, Latim e Grego, Alemão, Língua Gestual Portuguesa, Ciências Agropecuárias e Música não tinham horários em oferta.

Olhando para o número de horas, e passando Informática, a disciplina seguinte é Português (368), logo seguida de Matemática (354), Biologia e Geologia (337) e Artes Visuais (333).

Haver falta de professores de Informática é um problema habitual. Este ano, a regra mantém-se e, como se vê, é nesta disciplina que faltam preencher mais horários e mais horas. O que não é tão habitual é Português e Matemática surgirem entre as disciplinas com mais horas em oferta. “É algo que há uns anos era impensável. A Informática sabemos que há mesmo falta de professores, como também há de Geografia, História e Filosofia. Apesar disso, como são disciplinas com menos horas semanais não se sente tanto. Já Português e Matemática têm mais horas, mas também têm um número de candidatos bastante elevado. Nunca apareciam nos horários mais representados”, esclarece Vítor Godinho.

Quem não estranha o lugar da Matemática na lista é Lurdes Figueiral, presidente da associação de professores desta disciplina e membro do Conselho Nacional de Educação. “É um problema que tende a agravar-se e não só nesta disciplina. Os cursos de Matemática têm ofertas de emprego muito diferenciadas e em algumas áreas são muito convidativos. Do ponto de vista financeiro são mais apelativos e, para além da questão salarial, há um grande desprestígio da profissão docente.”

Falando pelos diretores de agrupamentos e escolas públicas, Filinto Lima lembra que a falta de professores é um problema estrutural. “Ninguém quer ser professor, só vai para professor quem quer ser aventureiro”, diz o presidente da ANDEP, associação de diretores. “Nesta década irão jubilar-se 58% dos professores, há 50 mil docentes que se vão reformar. O primeiro-ministro não pode depois dizer, como disse da segunda vaga da pandemia, que ninguém previu que ia chegar tão cedo. Está farto de ser avisado.”