Há novos investidores internacionais a entrar no mercado imobiliário português

O mercado do imobiliário comercial atingiu, em 2021, vendas totais de 2,2 mil milhões de euros, ainda assim aquém do valor registado em 2020, ano em que a pandemia atirou negócios por água abaixo. Para este ano admite-se que o setor volte à casa anual dos três mil milhões de euros, nas contas da CBRE, uma consultora imobiliária. Estes números são apenas para os negócios no mercado comercial, não incluindo, por isso, as compras e vendas no residencial.

2021 ficou assim como o pior dos últimos cinco anos, mas superou os valores de 2018. O mercado superou os três mil milhões de euros em 2018, 2019 e 2020, e é a esse valor que a CBRE acredita que Portugal vai regressar já este ano. “2021 superou muito as nossas expectativas. Começámos o ano 2021 numa situação complicada em relação à pandemia e com grau de incerteza ainda relevante mas isso não se traduziu minimamente no interesse dos investidores em Portugal. Notámos que foi um ano em que o apetite dos investidores manteve-se intacto ou até reforçado no mercado português”, comenta ao Observador Francisco Horta e Costa, diretor-geral da CBRE, dando nota que só no ano passado surgiram a comprar em Portugal novos investidores internacionais. E entraram logo com alguns dos maiores negócios do ano. Ainda assim, os investidores domésticos pesaram 25% do capital investido em cerca de 80 transações registadas em 2021.

Tikehau, Icade Santé, Jamestown, Sixth Street, Azora e Tishman Speter são os seis novos investidores em Portugal do grupo que garantiu os dez maiores negócios do ano. Francisco Horta e Costa, que lidera a CBRE que esteve envolvida em cinco das operações com estes intervenientes (no top 10 a CBRE esteve em seis negócios), garante que são investidores que o mercado reconhece e “são investidores com liquidez”.

Aliás, acrescenta este gestor, “uma característica do mercado de investimento global é que continua, de facto, a haver muita liquidez para investir em imobiliário e imobiliário de rendimento”, mas, diz ainda, “não podemos ignorar o facto de continuarmos num contexto de taxas de juro muito baixas ou zero”, embora já se antecipe que vai começar a entrar numa rota ascendente. “Mas não sabemos quando nem quanto [as taxas vão subir], e enquanto isso não acontecer a rentabilidade dos investimentos imobiliários continua a ser muito atrativa e uma opção clara para os investidores, porque continua a ser uma alternativa muito sólida para aplicar essa liquidez”.

As taxas de retorno no imobiliário em Portugal andam entre os 4 e os 6%, não estando Francisco Horta e Costa ainda a antecipar que o aumento das taxas vá ter já em 2022 “algum efeito menos positivo no investimento imobiliário”. Estes níveis de rentabilidade “comparam bem” com outros mercados europeus. “Portugal, ao longo dos últimos anos, tem vindo a posicionar-se como um mercado que está claramente no top 10 dos investidores internacionais e a perceção de risco do mercado português reduziu-se bastante nos últimos anos e passámos a ser um mercado e um país onde a forte presença de investidores internacionais acabou por reduzir essas rentabilidades, já que se tornou num mercado mais competitivo”, diz Francisco Horta e Costa, considerando que “ainda assim nós apresentamos rentabilidades superiores à Alemanha”. O gestor da CBRE não tem dúvidas de que, “hoje em dia, a diferença de Portugal para outros mercados europeus nota-se muito menos do que anteriormente, nomeadamente antes da crise financeira de 2009/12. O mercado português a partir de 2014 transformou-se por completo e passámos a ser um mercado olhado pelos investidores de maneira completamente diferente”.