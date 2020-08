Até que ponto é hoje importante termos uma identidade digital?

Este livro até parece que foi feito de propósito para esta altura. Estava pronto para ser lançado em abril, exatamente porque acreditamos que é fundamental ter uma identidade digital. E nesta fase da pandemia, com o facto de as pessoas estarem cada vez mais em casa e terem de se socorrer cada vez mais de plataformas digitais para trabalhar, para ter momentos de lazer e informação, parece que o livro ainda ficou mais pertinente. Mas já antes disto achávamos que fazia todo o sentido as pessoas terem uma presença digital e uma identidade digital. Porquê? Porque todos temos assistido a uma enorme transformação digital nos últimos anos, e, na realidade, o que vemos é que as pessoas passam muitas horas a utilizar plataformas digitais.

Claro que o mobile é o que acaba por ser usado durante mais horas, mas todas as plataformas digitais são muito utilizadas. Não podemos dizer que isto é transversal a todas as faixas etárias ou a todos os públicos, mas grande parte das pessoas — e desta forma podemos generalizar — utiliza muitas horas por dia. E, por isso achamos que faz sentido estar no digital. Hoje já não é só o estar, é estar e estar bem. E daí para nós ser pertinente falar sobre este tema.

Porque esse “estar bem” é o grande desafio da época em que vivemos, não é?

Exato. Já há muitos anos que todos nós… Numa primeira fase foram as marcas que, sabendo que as pessoas estavam nas plataformas digitais, quiseram estar também nelas de uma forma organizada e estruturada — porque as marcas andam atrás dos sítios onde as pessoas estão. Mas, depois, a seguir, veio a fase em que as próprias pessoas querem estar nas plataformas digitais, mas querem estar de uma forma ativa. Não querem ser meros espectadores. Querem estar, querem criar conteúdo, dar opiniões e, por isso, para o fazerem, é importante que o façam bem. Porque, se me perguntar assim: tem mal começarmos a utilizar todas as plataformas sem nenhum critério e a escrever coisas e a colocar imagens e vídeos? Não, não tem mal nenhum. Ou seja, depende daquele que é o nosso objetivo e de qual é a imagem que queremos passar. Neste caso, este livro é mais dirigido a pessoas. E quando digo pessoas podem ser pessoas singulares, pequenos negócios. Isto viu-se agora com a questão da pandemia: muitos pequenos negócios tiveram de quase obrigatoriamente passar a utilizar o digital para se comunicarem.

É um livro mais virado para pessoas, mas acha que as pessoas se estão a comportar cada vez mais como marcas? Mesmo que isso não tenha um objetivo comercial.

Acho que sim. Não tem de ter [um objetivo comercial], mas cada vez mais as pessoas preocupam-se com aquilo que é a sua imagem. E quando colocamos seja o que for no digital, sabemos que o que colocamos online fica online e é muito difícil apagar-se. É importante que se pense antecipadamente em como queremos ser vistos, porque temos de ter consciência de que — apesar de este livro não ser para que cada um de nós se transforme num influenciador — sempre que falamos influenciamos alguém, nem que seja a nossa família, os nossos filhos, os nossos vizinhos.

A nossa audiência numa rede social pode ser pequena, mas estamos a influenciar e, portanto, temos de saber qual é a imagem que queremos passar e criar a nossa identidade baseada nessa imagem. E temos de ter a responsabilidade de saber que aquilo que dizemos e partilhamos influencia outras pessoas, porque as pessoas gostam de nós, nem que sejam os nossos amigos. Têm confiança em nós e vão ouvir aquilo que estamos a dizer.

Acha que é a identidade digital que anda a reboque da offline ou também assistimos ao fenómeno inverso? Onde é que esta identidade está a nascer primeiro?

Acho que isso depende e temos inúmeros exemplos. Temos, por exemplo, as celebridades, que já eram influenciadores com uma identidade criada. E, se a trabalharam bem, com o posicionamento e os valores certos, criaram uma determinada imagem. Já tendo essa imagem criada, essa identidade, utilizaram depois plataformas digitais para a passar. E se as coisas forem bem feitas e integradas, tudo é coeso. O objetivo aqui, o ideal é tirar as sinergias entre o offline e o online. Temos também outros exemplos: muitos daqueles que são hoje os influenciadores digitais nasceram no digital, como os youtubers. E são pessoas que pelo reconhecimento que foram tendo e pela imagem, pela identidade que criaram, passaram para o offline.

Na área da moda estou a lembrar-me por exemplo da Stylista, que criou toda a sua imagem no digital e depois transportou-a para o mundo offline. Por isso, existem os dois exemplos. Acho que o mais importante é realmente haver coerência entre as duas e por isso é que a autenticidade é importantíssima. Mas tem de haver coerência entre ambas as partes, tem de haver planeamento naquilo que se está a fazer. Claro que este nível de planeamento e de racionalização varia dependendo do objetivo da pessoa. Se calhar, se for uma pessoa que tem como objetivo ser uma influenciadora, tem de ter muito mais cuidado, muito mais planeamento. Se for uma pessoa como eu, mais normal, claro que sim, também terá esse cuidado, não o nível de detalhe não tem de ser tão acentuado. Mas que é importante pensar-se, é.

Basta pensarmos até no nosso dia a dia, por exemplo. Quando queremos mudar de emprego, mesmo que se utilizem muitas metodologias e estratégias, como nem sequer pôr fotografia ou indicar se é mulher ou homem — ou seja, neutralizar ao máximo [as candidaturas], mesmo nessas situações (porque há vários países em que isso já começa a acontecer) uma das primeiras coisas que as pessoas vão fazer é procurar nas redes sociais e nas plataformas digitais quem é aquela pessoa, o que é que ela diz, qual é a opinião que dá sobre determinados temas.

Tudo o que nós expomos online e offline também é de muito fácil acesso. E qualquer pessoa pode pesquisar e ter acesso a esse tipo de informação.

Falou da autenticidade, mas agora vemos campanhas de publicidade em influenciadores que em pouco ou nada diferem de campanhas publicitárias clássicas. Acha que as marcas vão continuar a recorrer a influenciadores ou é um círculo que pode estar a mudar?

O que tenho assistido a esse nível e acho que os influenciadores e as influenciadoras digitais são apenas um exemplo é que vamos assistindo a modas. Por exemplo, houve uma altura em que as redes sociais eram moda e agora estou a falar do ponto de vista das marcas — pensando nas marcas e depois nas pessoas. Todas as marcas tinham de estar nas redes sociais, não interessava muito porquê, que era a primeira coisa que perguntávamos: “Mas porquê? Qual é o objetivo?”. Não era assim tão relevante, tinha de se dar porque tinha de se dar, era quase uma moda. Depois, as várias marcas foram-se ajustando e perceberam quais eram as redes sociais próprias para estarem e hoje já não acontece isso.

Há uns anos houve muito essa moda e todas as marcas queriam estar e experimentar [as redes sociais]. Na altura desse boom notava-se muito isso: víamos uma marca, abríamos um blogue ou um site de uma influenciadora e depois víamos igual — a mesma marca presente da mesma forma em todas elas, o que é estranhíssimo. E acho que isso aconteceu mais nessa fase. Mais uma vez, o que acho que aconteceu foi que aqueles ou aquelas que souberam estar e gerir melhor a sua imagem diante desta panóplia de marcas continuaram aliados às marcas a quem faça sentido.