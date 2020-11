A turma de Maria, do 8.º ano, foi toda mandada para casa, mas só uma colega que apresentou sintomas foi testada. O resultado foi negativo. Durante os 10 dias em isolamento, no entanto, Maria manteve as aulas à distância. E os muito trabalhos que tinha para fazer mantiveram-na ocupada. “A minha mãe trazia a comida num tabuleiro e deixava à minha porta. Outro à porta do meu pai, que também continuou a tratar de e-mails do trabalho”. Para comunicarem uns com os outros dentro de casa faziam vídeochamadas. “Só tivemos sintomas nos primeiros dias”, diz.

Há idosos que saem para ir às compras porque estão sozinhos

Maria conta o que viveu ao lado dos vizinhos e da funcionária que faz a limpeza do prédio. Esta estava à porta, sem máscara, quando os dois polícias chegaram. “Tem que por a máscara minha senhora”, alertou-a o agente Cansado. O mesmo alerta teve que ser dado a uma idosa que, entretanto, passou na rua à porta do prédio para a sua caminhada diária. “Mas vai autuar-me?”, respondeu assustada, enquanto segurava duas bengalas, uma de cada cor. “Não, mas prometa-me que da próxima vez se protege”, responde-lhe o polícia.

Das centenas de nomes que já tiveram que fiscalizar, os dois agentes confessam que as únicas situações de desrespeito com que depararam foram com idosos. Mas perceberam que aconteceu por falta de alternativa. “Apanhamos alguns a saírem de casa para irem ao mercado, porque não tinham ninguém que lhes fizesse as compras”, conta o agente Cansado.