Nitya, 36 anos, e o grupo de sete jovens peregrinos que lidera vindos dos EUA, já estavam atrasados. Perderam a noção do tempo durante o almoço e já nem tinham expectativa de arranjar um bom lugar na colina do encontro, no Parque Eduardo VII, que lhes permitisse ver o Papa noutro sítio que não nos ecrãs gigantes. “Estava a sentir-me mal porque é a primeira vez deles numa Jornada Mundial da Juventude e não iam conseguir ver nada”, conta Nitya, ao Observador.

Mas quando saíram da estação de metro em direção à entrada do recinto, notaram uma estranha movimentação da polícia, em maior número do que o habitual mesmo para a JMJ. Nitya perguntou-lhes se o Papa ali iria passar e do outro lado recebeu um “sim”. Nem queria acreditar. Os minutos que se seguiram foram de êxtase para o grupo, eternizados num vídeo gravado por Noah, 18 anos, em que o papamóvel passa mesmo à sua frente.

“Isto é de doidos, isto é de doidos!“, grita Noah. Olhando para o céu, apercebe-se dos helicópteros, que tornam a experiência mais real. Mas só acredita mesmo quando vê o transporte do Papa ainda ao longe. O entusiasmo é tal que repete 13 vezes, em diferentes tons: “É o papamóvel!”.

