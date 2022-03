Há um mês, Oleksii dançava com uma arma em forma de flor — agora está a combater. Artistas, desportistas e outros VIP que defendem a Ucrânia

Agora, menos de um mês depois, Ana Sophia está em Palermo, na Sicília — em abril vai subir ao palco do Teatro Massimo, o maior de Itália e um dos mais famosos do mundo. Já Oleksii Potiomkin, com quem dançou tantas vezes ao longo dos últimos três anos, um dos bailarinos principais da companhia com sede em Kiev, está na linha da frente, vestido de camuflado e com uma arma de fogo a sério, nada a ver com aquela que há pouco mais de um mês lhe servia de adereço, no palco da Ópera Nacional da Ucrânia, verde, com arabescos e o cano em forma de flor.

“É assustador, ele tem família, uma mulher e um filho, não sei quão perigoso é o trabalho dele agora, mas é muito triste”, continua a lamentar a bailarina argentina. “Ele já se tinha alistado antes, já se tinha oferecido e já tinha feito treino militar, ninguém o obrigou a lutar. Não sei onde está, não me contou. E eu disse-lhe apenas: ‘Tem cuidado, tens uma família linda, o mundo precisa de ti, a Ucrânia precisa de ti, tem cuidado’”, revela Ana Sophia, que em Kiev, além do apartamento que aluga e de todos os seus bens materiais, deixou também a cadela Kitri, como a heroína do bailado D. Quixote, ao cuidado dos senhorios.