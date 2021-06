“Não me considero um cidadão que está fora do país. Sou um cidadão europeu, já há alguns anos. Portugal entrou nas comunidades europeias em 1986 e o espaço da União Europeia já existe há várias décadas. Quando me mudei para Budapeste, estava a exercer a minha cidadania europeia plena. Hoje em dia, as questões que têm uma localização geográfica muito específica já não fazem sentido. São cada vez mais raras as pessoas que se mantêm toda a sua vida na sua localidade geográfica. Às vezes digo em conversas que a Covid-19 levou-nos um pouco a uma visão medieval da sociedade. Na Idade Medieval, as pessoas viviam a vida toda e morriam num espaço de 30 ou 40 quilómetros à volta de onde tinham nascido. Foi a isso que a pandemia nos fez regressar, a esse espaço de fecho municipalizado”, explica-nos. A conversa estava boa e ia fluindo mas tem de ser interrompida pela chegada de mais jornalistas portugueses — afinal, José Reis era o mestre de cerimónias e nunca se cansava de fazer o percurso para mostrar o terraço, o relvado e o lago.

Mas José era o anfitrião, não o organizador. Esses eram o casal Diogo Pimenta e Mónica Deak, um chef madeirense e uma chef húngara que se conheceram em Manchester em 2011 quando ambos já trabalhavam no setor da restauração. Os filhos ainda nasceram em Inglaterra mas a família mudou-se para a Hungria há cinco anos, em 2016. Desde essa altura e até 2020, Diogo trabalhou num restaurante em Budapeste — a pandemia colocou-o em layoff e, mais recentemente, acabou mesmo por forçar o encerramento do estabelecimento. Algo que o casal acabou por ver como uma oportunidade. Em conjunto, pegaram num negócio que a família de Mónika já tinha junto ao tal lago e decidiram aliar à atividade da pesca, que já era explorada no local, um restaurante de comida portuguesa com influências húngaras. Este sábado, o espaço servia para receber a comunidade portuguesa em Budapeste e celebrar o Santo António — que, curiosamente, não foi celebrado em Lisboa devido às restrições associadas à pandemia.