Joaquim António Viegas, enquanto cenógrafo ativo nos principais cine-teatros de Lisboa e Porto, é que estava em posição muito privilegiada para recolhê-los in situ no término das respetivas exibições, de forma direta e por conhecimentos no meio, acumulando a par e passo uma coleção de cartazes representativa dos primórdios do cinema, tal como exibido em salas portuguesas. Jean-Louis Capitaine admite, porém, que alguns deles possam ter sido colhidos de salas espanholas. No país onde o cinema fora inventado, a França, o próprio cartaz publicitário como arte aplicada e fortíssimo meio de comunicação em contexto urbano tinha acabado de ganhar consagração definitiva com a Exposição Universal de Paris, depois que as artes gráficas japonesas e os progressos da cromolitografia se fundiram em obras de Jules Chéret e Henri de Toulouse-Lautrec, entre outros.

Em 1902, a Pathé-Frères contrata um ilustrador — curiosamente, o sergipiano Cândido Aragonez de Faria (1850-1911) — para conceber “o primeiro cartaz de cinema do mundo” (p. 137), para a adaptação cinematográfica dum livro de Zola, A Taberna. São precisamente do Atelier Faria os dois cartazes mais antigos da coleção Viegas, datados de 1904-5, e alguns dos melhores em exposição. Genericamente concebidos para distribuição internacional, com estilo sem arestas culturais que denunciassem proveniência estrangeira, um recanto da folha era deixado livre para impressão posterior do título do filme em línguas “a pedido”, e o motivo visual escolhido uma cena que o distinguisse, à maneira do que era comum encontrar em capas de livros ou de folhetos literários de grande circulação popular.