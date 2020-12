Ouvimo-la em estúdio a aclarar a voz, à procura do ambiente certo para cantar, o tom mais perfeito para interpretar as palavras. Ouvimo-la conversar com o guitarrista Fontes Rocha, em busca do ambiente sonoro adequado para soltar aquela portentosa, seguríssima voz — e ouvimo-lo dizer-lhe: “Você tem de estar segura no ritmo, só, e não fazer caso da guitarra, não faça caso da guitarra”.

Ouvimo-la ensaiar em casa, fados com som ambiente (talvez seja o barulho de uma colher a bater numa xícara, acredita-se) e conversas à mistura, com o compositor Alain Oulman e com os músicos: Fontes Rocha, sim, mas não só. Ouvimo-la, e isto é que é o mais importante, em pleno auge vocal, a interpretar brilhantemente, como ainda não ouvíramos, um repertório então novo e que em alguns casos só seria desvendado em disco bem mais tarde (noutros casos, não o seria de todo).

Quem ouvimos é Amália Rodrigues — e onde agora a ouvimos e a continuamos a descobrir é no novo disco duplo Amália 1970 Ensaios, que a editora Valentim de Carvalho publica na próxima sexta-feira, 11 de dezembro, e que a mostra a cantar fados como quem os constrói, de detalhe em detalhe, de versão em versão.

[A capa do disco que chegará às lojas físicas e plataformas de streaming na próxima sexta-feira, 11 de dezembro:]

Em 1970 e 1971, em estúdio no primeiro dos dois discos e em sua casa nas gravações do segundo, o que ouvimos pela primeira vez é Amália a começar a vestir e despir fados novos, ensaiando-os e procurando para eles versões definitivas, em gravações até hoje inéditas. Somos transportados para o início do processo laborioso, ainda que entusiástico, de uma fadista maior e dos seus parceiros instrumentistas em busca do tom certo para composições de Alain Oulman, apurando gravação a gravação fados que seriam incluídos no último álbum da fadista com o cúmplice Oulman, Cantigas numa Língua Antiga — que seria lançado só vários anos mais tarde, já em 1977.

A edição foi coordenada por Frederico Santiago, conhecedor profundo da obra de Amália Rodrigues, que a tem estudado, que tem desvendado o que Amália deixara por revelar e procurado compreender ao longo dos últimos anos — anos recentes em que o responsável pelo tratamento e edição da obra integral da fadista coordenou, por exemplo, as edições Amália em Itália ou Amália em Paris. Ao Observador, Frederico Santiago resume o contributo que considera que a edição traz: “Acho que é um documento único que nos permite ver a criação [de Amália] quase como se estivéssemos lá”, em estúdio e na casa da fadista.

Como se fez o disco: do encontro das bobines ao restauro

A história deste novo disco começou quando Frederico Santiago encontrou as gravações que compõem o segundo dos dois discos que perfazem Amália 1970 Ensaios.

As gravações do primeiro disco, registadas no Estúdio da Valentim de Carvalho de Paços de Arcos a 7 de outubro de 1970 (faixa 1 e faixas 4 a 14) e algures em 1971 (faixas 2, 3 e 15 a 20), Frederico Santiago já as conhecia: “Já sabia da existência delas há algum tempo”, conta ao Observador. As do segundo álbum, porém, só as ficou a conhecer há perto de um ano: “Encontrei uma bobine com gravações feitas em casa da Amália, não profissionais como são as de estúdio”.