O assassinato do Presidente do Haiti, Jovenel Moïse, às primeiras horas da madrugada desta quarta-feira na sua própria casa pode colocar um dos países mais pobres do mundo à beira da rutura — e à violência e à fome pode juntar-se (ainda mais) instabilidade política. De acordo com o primeiro-ministro haitiano, Claude Joseph, um “grupo de indivíduos não identificados” assassinou o chefe de Estado e feriu com gravidade a primeira-dama, Martine Moïse, que continua hospitalizada. Ainda não se sabe quem são os autores do crime, mas o pequeno país localizado nas Caraíbas entrou em estado de emergência.

A comunidade internacional ficou “chocada” com o assassinato de Jovenel Moïse — e o Conselho de Segurança da Nações Unidas (ONU) vai discutir o assunto já esta quinta-feira.

Mas os problemas no cenário político do Haiti já se avolumam desde há algum tempo. Jean-Germain Gros, professor de ciência política na Universidade de Saint Louis no estado do Missouri (EUA), explica ao Observador que o país “esteve sempre numa situação muito caótica ao longo dos quatro anos [de governação] de Jovenel Moïse”.

A crise política no Haiti e a impopularidade de Jovenel Moïse

Recentemente Jovenel Moïse atravessava talvez um dos piores momentos em termos de aprovação pela opinião pública do Haiti: governava por decreto, queria mudar a Constituição e tinha alguns adversários, principalmente gangues armados que controlam cidades inteiras e que servem como contrapoder.

Em termos políticos, “a oposição não legitimava Jovenel Moïse”, acusando-o de estar “preso ao poder”, diz Jean-Germain Gros, que nasceu no Haiti. De acordo com os seus adversários, o mandato do Presidente acabaria em fevereiro deste ano, uma vez que foi pela primeira vez eleito a 25 de outubro de 2015, numa eleição em que ficou em primeiro lugar com 32,81% dos votos. No entanto, devido a acusações de fraude eleitoral, o processo eleitoral foi declarado inválido e foi sendo consecutivamente adiado, sendo que até houve um ato eleitoral intermédio em fevereiro de 2016 que elegeu um Presidente temporário.

As eleições presidenciais voltaram a realizar-se em novembro de 2016 e o vencedor voltou a ser Jovenel Moïse, desta feita com um resultado bastante mais convincente — obteve 55,60% dos votos, apesar da abstenção rondar os 79%. O Presidente entrou em funções em fevereiro de 2017 e advogava, por isso, que tinha de se manter no cargo até fevereiro de 2022 para cumprir os cinco anos do mandato — o tempo normal do cargo.

“O meu mandato começou a 7 de fevereiro de 2017 e termina a 7 de fevereiro de 2022. Os oligarcas corruptos que estão habituados a controlar os presidentes, os ministros, o Parlamento e o poder judicial pensam que podem tomar a presidência, mas só há um caminho: as eleições. E eu não participarei nessas eleições”, afirmou em fevereiro, em entrevista ao El País, Jovenel Moïse.

Contudo, “vários constitucionalistas do país refutaram os argumentos do então Presidente”, sinaliza Jean-Germain Gros, considerando que o mandato deveria ter terminado em fevereiro de 2021. Mas não é o único motivo que levou a que o poder de Jovenel Moïse fosse contestado: desde janeiro de 2020 que governava o país por decreto, tendo dissolvido o Parlamento.

Para tentar silenciar as críticas, Jovenel Moïse também tentou alterar a Constituição e tornar o Haiti num regime presidencialista — substituindo o sistema semipresidencialista bicameral atualmente em vigor e que conta com uma Câmara dos Deputados e um Senado (este que, segundo o novo projeto, seria abolido).

A figura de primeiro-ministro (que, segundo a Constituição atual do Haiti, é eleito em concordância do chefe de Estado com a Câmara dos Deputados) seria substituída por um vice-presidente, pessoalmente escolhido pelo Presidente. Ao mesmo tempo, existia um processo eleitoral que elegia o Presidente — que continuaria a ocorrer de cinco em cinco anos –, mas que podia ser renovável por mais cinco anos.

Contudo, para levar a cabo esta mudança constitucional, Jovenel Moïse precisava de convocar um referendo, que estava marcado para 27 de junho, mas que foi adiado devido à pandemia. O então Presidente indicou uma nova data: 26 de setembro de 2021.

“Com esta mudança, o Presidente ia ganhar imenso poder e tornar-se-ia no principal polo”, comenta Jean-Germain Gros, que assinala ainda que num “país como o Haiti em que já existiram várias ditaduras, tal representava uma afronta”. E todos estes motivos levaram a que violentas manifestações ocorressem no país, especialmente desde fevereiro de 2021, de modo a que Moïse cumprisse a Constituição e não avançasse com alterações à lei fundamental.