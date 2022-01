Helena Freitas quer investir na Cultura da Ciência: "Este é o tempo do Parque de Serralves"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Exercia já o cargo de coordenadora geral da equipa diretiva do Parque de Serralves desde agosto de 2020. Foi agora nomeada diretora. No seu currículo conta com o desempenho de variadíssimas funções académicas e públicas. É professora catedrática na área da Biodiversidade e Ecologia no departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, é coordenadora da unidade de investigação Centre for Functional Ecology – science for people and the planet, coordenadora científica ainda do FitoLab — Laboratório de Fitossanidade do Instituto Pedro Nunes. Em julho de 2019 foi selecionada para o Mission Board for Climate Change Adaptation, including Societal Transformation da Comissão Europeia, Programa Horizonte Europa, e em Agosto do mesmo ano foi nomeada Ponto Focal de Portugal para o IPBES – Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services (ONU).

Na esplanada do restaurante da Fundação de Serralves, no Porto, conversou com o Observador sobre alterações climáticas, biodiversidade e sustentabilidade, temas que lhe são caros e que leva agora a peito na pedagogia científica que o Parque de Serralves quer passar aos seus visitantes. Entre a programação para este ano e a centralidade daquele espaço em termos expositivos, a conversa revela o lado inquieto de uma das nossas figuras de proa no domínio das preocupações ambientais. A interdisciplinariedade como premissa marca uma personalidade que define a ciência como cultura e vice-versa. A cidadania e a esperança em lugar de destaque.

Já conhece bem o Parque. Pergunto-lhe, por isso, o que é que ele tem de especial?

De facto, nos últimos dois anos, acompanhei a gestão do Parque e as atividades de educação e ciência. Agora, trata-se de assumir a direção porque há uma dinâmica crescente. E, como diz, este parque é realmente singular no panorama nacional e até internacional. Destaca-se pela forma harmoniosa com que conseguiu conciliar a conservação do património natural, não necessariamente da diversidade nativa, uma vez que é um parque urbano, não tem essa função, apesar de ter a pedagogia das espécies nativas e do mundo autóctone, com uma inspiração que também resulta da harmonia com a arte, com a ciência, e com a capacidade que teve de trazer público jovem, a iniciativas até de grande expressão como o Serralves em Festa.