“Tudo o que é bonito é falso. A relva mais viçosa é a de plástico”, afirmou Newton na mesma entrevista de 1978. A encenação e a artificialidade faziam parte do processo e distinguiam a sua linguagem da de outros nomes proeminentes na fotografia de moda. Quanto a referências, ao longo do tempo, o trabalho Helmut tem sido enquadrado na sequência de obras como as de Adolph de Meyer, Hoyningen-Huene, Edward Steichen, Martin Munkácsi, Erwin Blumenfeld e Horst P. Horst.

Libertação e misoginia?

“O Helmut deu-me uma força interior imensa e se ele não tivesse tirado aquelas fotografias, toda a minha carreira tinha sido diferente”, recorda a atriz Charlotte Rampling, outra das vozes ouvidas no documentário “Helmut Newton: The Bad and the Beautiful”. As imagens a que se refere remontam ao ano de 1974. Numa delas, Ramplig, atualmente com 74 anos, surge totalmente nua, sentada sobre uma mesa, numa sala ornamentada do hotel Nord Pinus II, em Arles.

A sobre-exposição do corpo feminino, a sexualização da mulher, bem como a obsessão com o sadomasoquismo mereceram críticas ao longo dos anos. Susan Sontag, nos Estados Unidos, e Alice Schwarzer, na Alemanha, foram as que mais abertamente atacaram o trabalho do fotógrafo. A primeira chegou mesmo a classificá-lo como misógino num programa de televisão. Por sua vez, Gero von Boehm, o realizador do documentário, recusou-se a “restringir a liberdade da arte”. “É preciso olhar para Newton inserido no período em que estas fotografias foram tiradas”, indicou durante uma entrevista dada em julho.

Evoca a revolução sexual dos anos 60 e 70 como o auge da carreira de Helmut. Coincidentemente, algumas das musas optam por enaltecer o momento em que se despiram à frente da objetiva do fotógrafo como tendo sido de libertação e de empoderamento. Nadja Auermann é uma dessas mulheres, protagonista de algumas das mais controversas imagens do autor. “Quando tens 20 anos, um metro e 80 de altura e cabelo loiro, sentes-te como uma presa de caça. As fotografias do Helmut Newton tornaram-me mais forte. Era eu a controlar a situação. Não era a presa, era o caçador”, comenta a manequim alemã durante o filme. “Podemos dizer que é sexista ou misógino, mas também podemos dizer que é um espelho posto diante da sociedade: e basicamente o que se vê é uma mulher a correr por aí de minissaia e a ser tratada como uma Barbie”, conclui.