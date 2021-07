Na sua primeira entrevista como presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Henrique Araújo, de 67 anos, assume o objetivo de agitar as águas. Já tinha sinalizado no seu discurso de tomada de posse a sua crítica à “inércia do legislador” na luta contra a morosidade dos grandes processos judiciais mediáticos e diz agora ao Observador que o poder político tem uma opção a tomar no combate à criminalidade económico-financeira: se quer ter uma justiça mais célere, terá de reduzir as garantias de defesa dos arguidos para encontrar um melhor equilíbrio entre a eficácia e os direitos dos arguidos.

Numa entrevista de 50 minutos que decorreu na antiga “Sala do Crime” (um espaço contíguo ao salão nobre do STJ onde se chegaram a realizar julgamentos e que é hoje o novo gabinete do presidente do Supremo), Henrique Araújo falou sempre num tom sereno mas assertivo e com ideias fortes. Por exemplo, o líder do poder judicial defende o fim da organização judiciária autónoma para os tribunais administrativos e fiscais — o que implicará a extinção do Supremo Tribunal Administrativo e do respetivo Conselho Superior — e promete que essa mudança levará a uma melhoria significativa nos tempos de resolução de um processo administrativo, que chegam quase aos sete anos.

Critica ainda a Estratégia Nacional Contra a Corrupção por defender um aprofundamento do direito premial e os mecanismos de acordos de sentença, rejeita a “espetacularidade” quer das detenções de Joe Berardo e de Luís Filipe Vieira quer da leitura da decisão instrutória da Operação Marquês em direto nas televisões decidida pelo juiz Ivo Rosa, defende a criação do crime de enriquecimento ilícito (censurando o que entende ser um conservadorismo do Tribunal Constitucional, que viabilizou a inversão do ónus da prova no direito fiscal mas já chumbou por duas vezes a criação daquele ilícito) e admite que a criação de um tribunal de julgamento para os grandes casos da criminalidade económico-financeiro “é um caminho a ponderar”.

Foram detidos dois empresários com elevada notoriedade (Joe Berardo e Luís Filipe Vieira) nas duas últimas semanas, o que causou um grande impacto e promoveu a perceção de que a Justiça está a agir. O cidadão comum, contudo, não percebe as detenções, se, no final, os arguidos saem em liberdade. Concorda com a qualificação de “circo mediático” que é usada muitas vezes pelas defesas para descrever este tipo de detenções?

Parece-me uma expressão adequada. Houve muita espetacularidade envolvendo essas detenções. Qualquer cidadão liga a televisão e vê o arguido a sair de casa, o arguido a entrar na polícia, o arguido a sair de tribunal depois de ser ouvido pelo juiz, os advogados a prestarem declarações, são os comentários políticos na televisão — tudo isto é compreensível.