Henrique não deixou a mãe sozinha a lutar com as chamas, houve quem apagasse fagulhas com os pés e bombeiros a recuar. A pior noite de fogos

Henrique veio de uma aldeia vizinha de Melres, em Gondomar, para não deixar a mãe, de 84 anos, a lutar sozinha contra as chamas. “Tenho estado sempre ao pé da casa da minha mãe, lá perto da frente ativa do fogo”, conta ao Observador na noite desta terça-feira, num momento em que se afastou um pouco da casa só para ir buscar medicação.

Como tantos outros, Henrique Oliveira seguia a pé, uma vez que a estrada principal que dá acesso àquela aldeia se encontrava cortada. Por lá apenas passavam carros de bombeiros, polícia e Proteção Civil.

“Vou pernoitar aqui com ela por precaução. Tem de ser. Tem 84 anos e não pode ficar sozinha. Temos de cuidar deles”, conta quando já voltava para casa, na direção deste incêndio, que marcou o dia. As chamas deflagraram em Penafiel, por volta das 9h26 da manhã, mas rapidamente se espalharam para Gondomar, tendo a aldeia sido um dos focos de maior preocupação, onde dezenas de habitações estiveram em risco.