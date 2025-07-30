Henrique não deixou a mãe sozinha a lutar com as chamas, houve quem apagasse fagulhas com os pés e bombeiros a recuar. A pior noite de fogos

Henrique veio de uma aldeia vizinha de Melres, em Gondomar, para não deixar a mãe, de 84 anos, a lutar sozinha contra as chamas. “Tenho estado sempre ao pé da casa da minha mãe, lá perto da frente ativa do fogo”, conta ao Observador na noite desta terça-feira, num momento em que se afastou um pouco da casa só para ir buscar medicação.
Como tantos outros, Henrique Oliveira seguia a pé, uma vez que a estrada principal que dá acesso àquela aldeia se encontrava cortada. Por lá apenas passavam carros de bombeiros, polícia e Proteção Civil.
“Vou pernoitar aqui com ela por precaução. Tem de ser. Tem 84 anos e não pode ficar sozinha. Temos de cuidar deles”, conta quando já voltava para casa, na direção deste incêndio, que marcou o dia. As chamas deflagraram em Penafiel, por volta das 9h26 da manhã, mas rapidamente se espalharam para Gondomar, tendo a aldeia sido um dos focos de maior preocupação, onde dezenas de habitações estiveram em risco.
Ainda assim, não chegou a ser preciso retirar a população: quem vive mais próximo da frente ativa do incêndio foi aconselhado a ficar em casa, de janelas e estores fechados, para que o fumo não entrasse para dentro das habitações.
Os restantes moradores, aqueles cujas habitações estão fora de perigo, reuniam-se fora de casa para acompanhar os trabalhos dos operacionais. Muitos não tiravam os olhos do cimo de uma montanha onde se via uma enorme nuvem preta de fumo e o fogo a consumir hectares de floresta.
“Temos medo. Todos os anos é a mesma coisa”
A falta de limpeza dos terrenos durante o ano é um dos temas que insistem em falar — conhecem bem o terreno e não têm dúvidas de que é um dos principais problemas, que contribui para a propagação mais rápida dos incêndios em alturas de calor.
“Os donos não cortam os matos. Podiam fazer a limpeza dos terrenos e não fazem. Depois, claro que acontece isto”, relata Manuel Martins, que vive em Melres há 70 anos. “O Estado devia obrigar as pessoas a limpar os terrenos. Tem de haver mais fiscalização”, frisa. Ao lado, outro habitante desta pequena localidade em Gondomar acrescenta: “Isto arde de cinco em cinco anos. Temos medo. Todos os anos é a mesma coisa.”
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O dia com mais fogos de 2025: “Tive de apagar uma fagulha com os pés”
O aviso de que seria um dia difícil no terreno foi dado pelo comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, logo na manhã desta terça-feira, quando fez o primeiro ponto da situação do dia, na sede da ANEPC, em Carnaxide: “É o dia com mais ocorrências de 2025”. Garantia ainda que as autoridades continuavam “com o dispositivo inicial, a fazer resposta a todas as ocorrências” que surgiam um pouco por todo o país. Mas não foi por isso que o dia foi mais fácil para os bombeiros nem para a população.
E, no terreno, o autarca de Gondomar, Luís Filipe Araújo, foi vendo a facilidade com que o vento ia levando fagulhas para outros terrenos, criando-se o risco de haver novos focos de incêndio. Durante mais de meia-hora, chegou mesmo a haver um segundo fogo, prontamente apagado pelos bombeiros.
“Está a ver? Há bocado caiu um fagulho aqui ao pé de minha casa. Se não estivesse cá, teria sido igual àquele”, relata ao Observador um dos moradores que diz que se tratou de uma situação de pura sorte. “Se tivesse sido aqui no terreno ao lado, onde não está ninguém, teria sido muito perigoso”, acrescenta.
“Não temos água. Recua, recua”. A noite em Arouca voltou a ser dramática
Chegar Folgosinho, uma pequena aldeia em Arouca, também era impossível na noite desta terça-feira, só passavam os carros de combate a incêndios. Os últimos quatro quilómetros de estrada que liga o centro de Arouca a esta aldeia ainda estavam a arder a meio da madrugada desta quarta-feira. Além das chamas, as árvores e os postes de eletricidade impediam que qualquer outro meio circulasse e pudesse entrar naquela localidade.
Os meios de combate a incêndio concentraram-se durante horas no último cruzamento entre Arouca e Folgosinho. Ali “deixavam arder mato” até o fogo chegar à estrada. As gigantescas labaredas que se erguiam pelos eucaliptos cercavam os três lados de um cruzamento. Os carros dos bombeiros e os próprios operacionais faziam manobras constantes para fugir às chamas. Não havia mais a fazer do que deixar arder até à estrada.
Por lá passaram dezenas de carros de várias corporações de bombeiros de todo o país, alguns vinham de longe, como Leiria.
E quando ali foi preciso combater as chamas para conter a propagação, um dos bombeiros esteve largos minutos a lançar água sob o olhar atento de colegas e elementos da proteção civil, até alguém gritar de dentro de um dos carros: “Não temos água. Recua, recua”.
As chamas não deram tréguas durante todo o dia e à noite não foi diferente. “Temos aqui incêndio até ao fim‑de‑semana”, gritava um desses bombeiros.