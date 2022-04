Henrique Sá Pessoa assina carta do Vinha Boutique Hotel, o cinco estrelas junto ao Douro onde o passado e o presente se encontram

Em 2006, o grupo Jaime Poças, ligado à construção civil, adquiriu a propriedade e além de reabilitar a casa mãe juntou um novo edifício, com passagens discretas e subtis, inaugurando em junho do ano passado um sonho antigo da família: um hotel de luxo. O projeto arquitetónico e a decoração de interiores foram assinados por Joana Poças, que “viajou durante 10 anos para se inspirar nos melhores hotéis do mundo”.

O resultado é uma mistura harmoniosa de peças antigas, feitas à medida ou trazidas de vários pontos do globo, onde os mármores, as tapeçarias, as madeiras, os detalhes em dourado, incluindo o próprio elevador, as paredes e os tetos espelhados, que dão mais amplitude aos espaços, ou os papeis de parede exóticos e exuberantes, capazes de nos transportarem para outros destinos, dão nas vistas.

O ambiente elegante e sofisticado não intimida, antes pelo contrário, e sente-se logo no lobby convertido em sala de estar, onde impera uma lareira central, peças de arte, livros sobre design e arranjos de flores naturais, mas também na biblioteca, local em que as poltronas estão rodeadas por prateleiras luminosas recheadas de dicionários e enciclopédias. Há ainda casas de banho de serviço com candeeiros feitos a partir de pratos rústicos e um painel com moedas antigas compradas em leilão emolduradas com folha de ouro.