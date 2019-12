Para Herman José os casos são comparáveis — “No sentido em que espoletaram a pulsão censória daqueles que acham que o humor deve ser um animal domesticável” —, o que não terá paralelo, na sua opinião, é a qualidade dos textos apresentados em 1996 em Portugal e em 2019 no Brasil. Apesar de reconhecer que a versão televisionada da “Última Ceia”, uma ideia original sua que à data desenvolveu com Nuno Markl, ficou muito aquém da inicial — “A versão que foi para o ar era a terceira: estava já tão auto-censurada e auto-esvaziada, que fez com que o sketch perdesse a mordacidade e a alma. Mesmo assim não escapou à ira dos velhos do Restelo de serviço à época” — o humorista não consegue não apontar o dedo ao especial de Natal da Porta dos Fundos.

“O único “crime” que eu vejo na obra da Porta dos Fundos é alguma falta de requinte humorístico. Defendo o atrevimento do conteúdo, mas a escrita é frouxa, os processos facilitistas e as truanices muito previsíveis”, começa por analisar Herman José, para logo a seguir torcer a faca. “A obra está mais perto da ‘Zorra Total’ do que da genial ‘Vida de Brian’ dos Monty Python, essa sim uma obra de arte. Apesar disso não reconheço a ninguém o direito a censurar um obra artística em nome de um estado de espírito.”

“Última Ceia” versus “A Primeira Tentação de Cristo”

São muitas as diferenças entre a “Última Ceia” de Herman José, transmitida na rubrica HermanZap, integrada no programa Parabéns, e o mais recente especial de Natal da Porta dos Fundos. A começar pela agressividade com que os temas são apresentados.

No sketch de Herman que acabou por ir para o ar, em 1996, a ceia de Jesus e dos apóstolos surge como um jantar normalíssimo, com as habituais discussões sobre quem vai comer o quê, se é caro ou não ou sobre como vão pagar a conta — “Dividimos isto por quantos?”.

Tal como tinham feito os Monty Python em “A Vida de Brian”, Herman José e sua equipa preferiram fazer humor com a forma como colocaram Jesus Cristo e os apóstolos, todos eles elevados a santos, em circunstâncias normais, humanas. Por exemplo, Judas diz que quer começar a Última Ceia com “uma sopinha”, enquanto Pedro prefere uma linguiça assada e “uma postinha fechada” de garoupa grelhada.

Jesus atalha a escolha dos pratos, afirmando que os preços são muito caros “e que a vida está pela hora da morte”, pelo que vão todos “no prato do dia”. “Queria, para toda a gente, carne de porco à alentejana”, chega a pedir. Depois, como são todos judeus, decidem-se por uma variação peculiar do tradicional prato português: “Carne de Porco à Alentejana sem Carne de Porco, só as amêijoas”.

“E a gente é que se lixa! Estava aqui louco por uma Feijoada à Transmontana”, queixa-se Judas. No fim, diz que não paga porque “não comeu nada”. Os restantes convivas dizem que “com o Judas é sempre a mesma coisa”. Já para o dono do restaurante, “o grupo do JC é uma cambada de somíticos”, porque ocupam as mesas o dia inteiro “e não fazem despesa”.

O texto do sketch é um discorrer de piadas sem malícia sobre romanos, gastronomia, caloteiros. E – mais uma vez como tinham feito os Monty Python – brinca com a “normalidade” das prédicas de Jesus Cristo. Ou com a sua incapacidade de fazer certos milagres.

O Jesus Cristo de Herman José prefere assumir que não consegue fazer o milagre de aumentar as doses de amêijoas servidas na Adega (“Não sabes que eu não consigo multiplicar bivalves? Só pão e vinho.”). Uma prédica? Porque não sobre as batatas fritas que teimam em não vir para a mesa?

“Sabem porquê? Porque as batatas fritas, meus irmãos, em verdade vos digo, quando são fritas em óleo vegetal, que é o caso… como a fritura é feita a uma temperatura superior a 180 graus centígrados, os poli-insaturados são péssimos para o coração e um apóstolo é suposto ter bom coração”, diz Jesus com uma voz solene. A arenga é recebida com aplausos dos apóstolos.