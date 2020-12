Hermínio tinha uma saúde débil. Começou a ladrar tarde, comia pouco, e, segundo Magalhães, foi apenas “graças a mil cuidados, muita liberdade, meticulosa alimentação e vários medicamentos tónicos e fortificantes” que chegou à idade adulta. Talvez por isso o colecionador o mimasse tanto. No opúsculo de 1916, Hermínio e seus descendentes, admitiu isso mesmo, ao dizer que o cão “fazia sempre todas as suas vontades”, que incluíam longos passeios noturnos”, em que buscava as suas aventuras amorosas”, que terminavam já de madrugada. Já depois da sua morte, o colecionador descobriu que as aventuras de Hermínio o levavam muitas vezes até à Póvoa de Santo Adrião, a mais de 30 quilómetros de distância. Uma vez, o poeta e colecionador, que então morava na Ameixoeira, esperou pelo Serra da Estrela até às três da manhã. Era incapaz de lhe bater, mas dessa vez mostrou-se muito zangado, repreendendo-o e impedindo-o de se aproximar. Triste com a atitude do dono, Hermínio deixou de comer.

Quando o avisaram de que o cão tinha deixado a comida intocada, Cruz Magalhães respondeu “que ele comeria quando tivesse fome” e continuou “sem lhe fazer afagos e sem lhos consentir”. No dia seguinte, Hermínio continuou sem comer. “Chamei-o para junto da refeição, e disse-lhe que comesse, não obedeceu, foi preciso afagá-lo para se decidir”, contou Cruz Magalhães. “Desde então, todas as vezes que eu chegava a casa, o Hermínio vinha-me receber à porta, como sempre havia feito, mas ostentando na boca um osso, ou qualquer porção de alimento, para me mostrar que comia.”