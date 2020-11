E assenta ainda em cinco iniciativas-chave:

Lançamento de um projeto-âncora de produção de hidrogénio verde, em Sines, aproveitando o ponto de ligação à rede elétrica que atualmente serve a central a carvão da EDP que irá encerrar em 2021

Descarbonização do setor dos transportes pesados;

Descarbonização da indústria nacional;

Criação de um laboratório colaborativo para o hidrogénio

A formalização de uma candidatura ao IPCEI (Projeto Importante de Interesse Europeu Comum) Hidrogénio.

O hidrogénio verde tem sido uma das bandeiras do Governo, primeiro para combater as alterações climáticas e agora como um dos pilares do programa de recuperação económica, identificado no plano Costa Silva. Um estudo divulgado recentemente identifica os efeitos potenciais positivos para a economia e o emprego.

E o que está a justiça a investigar?

De acordo com a Sábado, a denúncia está relacionada com a suspeita de favorecimento a grupos empresariais no anunciado investimento para o projeto do hidrogénio verde. Mas a denúncia data de 2019, antes da definição da estratégia nacional para o hidrogénio e antes de serem dados os primeiros passos concretos para a sua execução pelo poder político. Não existem até agora contratos assinados, candidaturas aprovadas ou financiamentos garantidos, mas há mudanças no enquadramento legal ao setor e planos que estabelecem subsídios e outro tipo de apoios. Há uma pré-seleção de potenciais investidores e muita pouca informação sobre como serão selecionados (e com que critérios) os projetos que vão ter apoios.

A revista Sábado adianta que uma equipa da PJ terá recolhido indícios a partir de contactos feitos por membros do Governo com pré-interessados.

Desde o ano passado que era conhecida a intenção do Governo de mobilizar um grande projeto para reconverter Sines ao hidrogénio, usando fundos comunitários numa parceria com a Holanda para incentivar o investimento. Também se falava na mobilização de grandes empresas de energia. No entanto, só em 2020, foram dados passos para materializar este projeto, o que passou pela aprovação da estratégia do hidrogénio verde, já referida, mas também pela alteração da lei de bases do sistema de gás natural e pelo lançamento de uma espécie de concurso de ideias entre os promotores interessados.