MC Taylor fazia, em 2020, 45 anos. Nascido em Durham, no estado da Carolina do Norte — localizado no sudeste dos Estados Unidos da América —, teve muitos empregos antes de se tornar músico profissional. Foi por exemplo, vendedor por telefone de fatos de banho e biquínis, cozinheiro de refeições rápidas de galinha, professor de educação física e rececionista numa clínica de ressonâncias magnéticas.

Não é propriamente um percurso tradicional na música, mas Taylor teve as suas idiossincrasias: como conta num ensaio (“Mourning in America”) escrito a propósito do seu mais recente álbum, só no final dos seus 30s é que passou a ter na música uma profissão.

Quando a música passou a ser um trabalho a tempo inteiro para MC Taylor, este cantor, compositor e multi-instrumentista — mas que vemos mais regularmente de guitarra (acústica e elétrica) nos braços — tinha o mesmo projeto que tem hoje, intitulado Hiss Golden Messenger. Formou-o em 2007, com um amigo chamado Scott Hirsch. Há quem lhe chame banda, mas na verdade a âncora foi sempre ele, MC Taylor, o músico que imagina as canções e que gosta de chamar depois (muitos) amigos para estúdio para as gravar e as engrandecer com instrumentos, camadas e vozes.

Antes de começar a pensar em fazer canções novas para o disco que editou há poucas semanas, Quietly Blowing It, MC Taylor tinha já mais de uma dezena de álbuns de estúdio editados como Hiss Golden Messenger — a que temos de somar ainda três mini-álbuns, ou “EPs”, sete discos gravados ao vivo e colaborações esporádicas para projetos discográficos com outros músicos como Steve Gunn e Michael Chapman.

Os discos foram-se sucedendo ao longo dos anos, com êxito suficiente para que Hiss Golden Messenger passasse a ser um nome tido em conta na música indie — e, não menos importante para o sustento de MC Taylor, para que pudesse passar a viver a tempo inteiro da música.

A chegada à editora Merge abriu-lhe novas portas e discos como Lateness of Dancers, de 2014, Hallelujah Anyhow, de 2017 e sobretudo Terms of Surpreender, de 2019 (que até lhe valeu uma nomeação para os Grammy) mediatizaram a sua música na América, tornando-a mais conhecida dos apreciadores da música de guitarras da chamada americana — uma espécie de chapéu de chuva estilístico que caracteriza um caldeirão com várias estéticas misturadas, que vão do country à folk, dos blues ao velhinho rhythm and blues, do rock and roll ao gospel. Enfim: o cancioneiro popular clássico da América.

Chegado a 2020, a reputação de Hiss Golden Messenger não era má — havia um punhado de boas canções, um conjunto de discos que se enquadravam esteticamente num universo musical clássico-popular, uma impressão digital que mostrava que MC Taylor conhecia os nomes maiores do blues, do country, da folk e do gospel. Mas ficava sempre a impressão de que os discos não comprovaram suficientemente esses créditos, que a inspiração na escrita e composição das canções não era arrebatadora, que nesses campos estilísticos havia quem andasse a fazer música melhor. Desde logo, e apenas a título do exemplo, o seu amigo e conterrâneo de Durham, Phil Cook.

As coisas alteraram-se agora, porque Quietly Blowing It é o disco que MC Taylor precisava de fazer e que a América e todos nós precisávamos de ouvir, num ano em que nesta estética musical fizeram-se também outros bons álbuns como The Pet Parade (Fruit Bats) e Texas Music Forever (Cactus Lee) — para não falar de outros discos com alguns pontos de contacto mas não tão declaradamente norte-americanos, como Pale Horse Rider (Cory Hanson), ou vincadamente mais exploratórios, como An Overview On Phenomenal Nature (Cassandra Jenkins).

Pode a música relatar o negrume destes tempos com esperança?

Há um mito na música popular, como aliás na arte em geral, que sugere que quanto maior é o inferno interior do artista, melhor pode ser a criação. Seja fundado ou não, não contem com MC Taylor para desconstruir a tese. É que Quietly Blowing It não foi apenas um álbum feito durante uma pandemia, o que já era motivo mais do que suficiente para depressões.

Antes da Covid-19 virar o mundo do avesso já MC Taylor estava, e pegamos nas próprias palavras que escreveu no ensaio “Mourning in America” (“Fazendo o luto na América”), “frito”, “com um esgotamento”, “exausto”, “deslocado”, “incerto quanto ao que estou aqui a fazer”. A 24 de julho, escrevia uma entrada no seu diário que terminava assim: “Estou pronto para estar em casa. Creio que consigo”. Quase dois anos depois, é assim que Taylor vê esse período: “Precisava de tempo e de espaço para fazer o luto de alguma coisa, embora não estivesse certo do quê”.

Primeiro, desacelerou. Depois, em março de 2020, quando se sentou a compor canções já confinado em sua casa, precisava de “paz” e procurou (escreve-o no ensaio que publicou) filtrar o mínimo possível a música e as palavras em que pensava, censurando-se menos, confiando mais no instinto.

Até ao verão — até à altura em que, um pouco por todo o lado, os países começaram a aliviar as primeiras medidas mais duras para travar os contágios —, MC Taylor esteve imerso nas melodias e nas palavras que viriam a ouvir-se neste álbum. O que lhe saiu foram, segundo escreve, “canções sobre a vida como a sentia a partir da minha pequena janela, olhando para o meu quintal em Durham, na Carolina do Norte”.

No interior, MC Taylor era um “espectador” — no exterior, lembra ele, viam-se “uma epidemia de coronavírus”, “protestos de direitos civis em massa na sequência do assassinato de George Floyd por polícias em Minneapolis”, incêndios “descontrolados na Costa Oeste” e “uma eleição presidencial na América” que espelhou o quão desunidos estavam os estados norte-americanos, como os EUA estavam fraturados.