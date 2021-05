Mate-se isto e mata-se o futebol. É escusado fazer comparações com a NBA – a NBA nasceu já como uma competição fechada, em que não há escalões de formação (esses pertencem aos liceus e universidades) e que opera num regime praticamente socialista, com tetos salariais, sindicatos metidos ao barulho, procura de equidade na distribuição dos dinheiros e até dos talentos: no draft (o processo através do qual as franchises adquirem jogadores vindos das universidades ou liceus) os primeiros a escolher são os clubes pior classificados em anos anteriores. Ninguém na SuperLiga disse: pá, o último classificado desta competição ganha 500 milhões para ir comprar os melhores jogadores dos clubes que não entram nesta competição. Os 12 da SuperLiga não querem equidade; querem dinheiro.

Os donos dos clubes da SuperLiga esqueceram essa diferença cultural para o futebol, que nasceu nas classes altas, mas explodiu com a adesão massiva do povo, que se identificava com as cores locais. Os donos dos clubes da SuperLiga esqueceram-se dessa diferença cultural em parte porque nunca souberam dela, são apenas homens de negócios que nada sabem de futebol.

Dois dias depois de ter sido anunciada, a SuperLiga morreu, debaixo do ruído provocado por jogadores, treinadores, adeptos, tanto dos clubes envolvidos como deixados de fora. Algumas cabeças rolaram (como o CEO do Manchester United), de imediato houve tentativas de compra de clubes (o CEO do Spotify queria comprar o Arsenal), mas a vida seguiu.

E aparentemente seguiu bem para os clubes mais ricos: esta semana a Uefa anunciou o modelo da Champions para o ano que vem: serão 32 clubes a disputá-la, em grupos de 4, que qualificam automaticamente para a fase a eliminar, 26 equipas mais 6 através de play-offs. Isto é: criaram-se jogos extra com os play-offs e ainda mais uma fase a eliminar, os 16 avos de final. Acréscimo de jogos significa mais dinheiro – mesmo que isso ponha em causa a saúde dos jogadores.

Há mais novidades: a Uefa mudou as entradas diretas: agora entram diretamente para a fase de grupos 4 clubes ingleses, 4 espanhóis, 4 alemães, 4 italianos, duas equipas francesas, duas portuguesas, uma russa, uma belga, uma ucraniana e uma holandesa. Este escalonamento vem dos resultados obtidos pelos países nos últimos cinco anos, mas se há 4 campeonatos com 4 clubes com entrada direta, também há zero com três clubes. Onde estão os campeões da Roménia ou da Hungria ou da Turquia ou da Croácia?