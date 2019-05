“Hoje vamos ser virais!”. A visita de Marisa Matias a uma escola que terminou com reunião por causa do PCP

A primeira ação da campanha de Marisa Matias aconteceu no centro de Lisboa. A visita a uma escola básica, onde a candidata fez furor, terminou com uma reunião improvisada no pátio… por culpa do PCP.

Marisa Matias entrou na Escola Básica Maria Barroso, em pleno coração de Lisboa, acompanhada por uma pequena comitiva bloquista. Além de alguns assessores, contavam-se José Gusmão, número dois da lista do BE às eleições europeias, e o vereador que substituiu Ricardo Robles na autarquia da capital, Manuel Grilo. O arranque oficial da campanha começou suave, com o partido a jogar em casa. Esta iniciativa tinha um valor sobretudo simbólico: o de mostrar que é possível “erradicar o plástico” das refeições escolares e “aumentar a sua qualidade”. Uma luta que foi desta como de muitas escolas no município e que contou com o apoio do Bloco de Esquerda.

A eurodeputada foi conhecendo o edifício recuperado no Chiado seguida mais por jornalistas do que pela sua equipa. Os alunos provavelmente não compreendiam o motivo de tanto aparato de cada vez que a candidata entrava numa das salas de aula. Olhando para as câmaras e microfones que seguiam Marisa Matias, uma das crianças, com cinco anos de idade, condensou num grito o entusiasmo que lhe ia na alma: “Hoje vamos ser virais! Hoje vamos ser virais!”. A cabeça-de-lista desviou as atenções que estavam centradas na conversa com a professora e riu-se, contagiando José Gusmão, que se apressou a contar a quem não tinha ouvido “a saída do miúdo”.

Mesmo não identificado o motivo para tanta algazarra, os ainda-muito-novos-para-serem-eleitores rapidamente entenderam quem era a protagonista do momento e não mais a largaram. Alice, de seis anos – ou de “três mais três”, como anunciou -, agarrava-se à candidata proclamando que o seu “nome preferido é Marisa”. O momento já não era só da eurodeputada, era também das crianças, que tentavam disputar as atenções dos jornalistas. Mais tranquila, Maria João, de cinco anos, ia oferecendo as cerejas que trazia numa caixa a toda a comitiva bloquista. Começou, claro, por Marisa Matias. “São da minha quinta. Os mirtilos ainda não estão bons, mas as cerejas sim”, explicava de cada vez que estendia a mão.

Depois das salas de aula seguiu-se a visita à cantina, onde os plásticos foram abolidos. O relógio marcava as 11h04 e as mesas já estavam a ser preparadas para o almoço. Em todos os lugares havia pratos de loiça e talheres de alumínio. “Foi uma das mudanças estruturais”, explicam aos jornalistas membros da escola.

A essa hora, há turmas que desfrutam do recreio e Marisa Matias passa por lá para concluir a visita. Mais uma vez, é engolida pelas crianças, que vão respondendo às perguntas lançadas pela candidata. “Gostas de matemática? É muito bom e muito importante”, avisa. E sabe-o bem. Em política, as vezes em que se fala de contas certas — como no caso recente dos professores — são suficientes para que Marisa Matias acautele a miudagem.

A visita corria de feição até que o staff bloquista informa a candidata de que o próximo ponto da agenda, uma visita à Autoeuropa, corre o risco de coincidir com uma iniciativa do PCP, que também tem essa ação prevista para a tarde desta segunda-feira. Já com as crianças a correrem de regresso à sala de aula, Marisa Matias conferencia com assessores e com José Gusmão para decidir o que fazer: “Ou mantemos a visita para hoje, ainda que alterando a hora para não haver uma sobreposição de agenda, ou adiamos para outro dia”. É este o veredito final da pequena reunião improvisada no pátio da escola. Falta apenas acertar agulhas com os comunistas para encontrar a melhor solução para os dois partidos.

Este percalço nada tem a ver com a visita em si. Por isso, ao fim de pouco menos de uma hora, a cabeça-de-lista do Bloco de Esquerda fez um balanço positivo da ação desta manhã. As mudanças implementadas pela Escola Básica Maria Barroso na alimentação permitem contribuir para “um maior valor nutricional por refeição e para a redução dos plásticos”. Uma preocupação que encaixa que nem uma luva numa das principais bandeiras que o partido traz para esta campanha europeia: as alterações climáticas.

No fim, haveria ainda de reservar umas palavras para os seus adversários. “Acho que devíamos estar a discutir política. Não é através de ataques pessoais que vamos conseguir esclarecer seja o que for”, afirmou. “Estamos a ver quem diz a melhor piada? Assim só vamos contribuir para a abstenção“, rematou.

Já com as tropas desmobilizadas e longe dos media a decisão final sobre a visita à Autoeuropa é anunciada por escrito aos jornalistas: o contacto com os trabalhadores da fábrica será antecipado, para evitar uma sobreposição de agendas. Será suficiente para evitar que as campanhas de Bloco de Esquerda e PCP se cruzem?

