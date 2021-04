Pedro não esquece o espírito “jovem, aberto e sem preconceitos”, o político “bastante liberal nos costumes e comportamentos”, capaz de “respeitar a diferença e aceitar a mudança”. “Era um homem de família, muito ligado às suas origens e raízes.” Requalificar o Mercado 2 de Maio ou o Viseu Arena e transformar a cidade na capital vinhateira do Dão eram metas do autarca que, segundo o companheiro de partido, defendia também a regionalização.

Com Rui Rio tinha uma relação “meramente institucional”, uma vez que nunca o apoiou, ainda assim Pedro Alves acredita que Almeida Henriques “era um homem do partido”, não pretendia liderá-lo, mas “dava a cara, não se escondia, e assumia as suas funções”. Após completar 60 anos de vida, a 5 de maio, o autarca de Viseu preparava-se para apresentar, agora, nesse mesmo mês, a sua recandidatura. “Estava contente com esta possibilidade.”

Quando soube que o amigo estava infetado com o novo coronavírus, o presidente da distrital do PSD/Viseu ficou surpreendido, preocupado, mas também revoltado. “Revolta-me muito porque ele era uma pessoa extremamente cuidadosa consigo e com os outros. Lembro-me de ir falar com ele à câmara, estarmos separados uns quatro metros no gabinete e mesmo assim ele não tirava a máscara.” Pedro Alves conta ainda que já positivo, o presidente fez questão de estar presente na cerimónia virtual de entrega dos diplomas de mérito aos alunos do concelho. “Estava com a voz rouca e disse-lhe para não se meter em frente ao computador porque que isso cansava muito. Mesmo assim, ele foi. Creio que não queria dar uma prova de fraqueza.”

Outro motivo da sua revolta é o facto de o autarca não ter sido vacinado. “A obrigação do Estado é proteger os cidadãos, o Governo tinha que dar prioridade aos autarcas na vacinação. Ele queria tomar a vacina e estava em contacto com a população. Talvez a vacina evitasse esta situação.”

Almeida Henriques foi internado a 7 de março, “chegando ao Hospital de S. Teotónio pelo seu próprio pé”, tendo depois sido transferido, três dias depois, para a unidade de cuidados intensivos, onde esteve ventilado vários dias. Emocionado, Pedro Alves relê ao Observador a última mensagem que recebeu do autarca: “O vírus é da oposição e resolveu atacar forte, mas vou derrotá-lo. Um abraço!”

“No Governo tinha um perfil britânico, na autarquia tornou-se um beirão”

Jorge Sobrado, atual vereador da Câmara Municipal de Viseu, não esquece o dia em que conheceu o advogado: 16 de dezembro de 2011. Foi seu assessor no governo de Pedro Passos Coelho e seu ajunto no município de Viseu durante o seu primeiro mandato, entre 2013 e 2017. “Tinha um perfil britânico, pose institucional, trato afável, mas com alguma distância. Era um bom orador, tinha uma voz característica, muito forte.” O perfil de Almeida Henriques “adocicou-se” quando migrou para o poder local, tornando-se “mais popular, mais solto e mais informal”, livre das “amarras protocolares”. “Podemos dizer que passou de um perfil britânico para um beirão, onde dançava e cumprimentava toda a gente.”