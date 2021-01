Paulo Murta, que se opõe desde o início ao pedido de extradição, apresentou um recurso no Supremo Tribunal de Justiça a solicitar a revogação do acórdão da Relação de Lisboa mas o mesmo foi recusado a 21 de agosto. A defesa insistiu numa reclamação, invocando omissão de pronúncia e diversas nulidades mas os conselheiros Margarida Blasco (ex-diretora-geral do Serviço de Informações de Segurança que foi a relatora) e Clemente Lima (ex-inspetor-geral da Administração Interna) voltaram a indeferir a 29 de outubro as pretensões da defesa a cargo do advogado Henrique Salinas.

Para já, Paulo Murta é o único alvo dos norte-americanos. O Grand Jury do Tribunal Judicial do Sul do Texas acusou formalmente o ex-gestor do GES dos crimes de conspiração para promover atos de corrupção e branqueamento de capitais a 24 de abril de 2019.

O Grand Jury assemelha-se à fase de instrução criminal do processo penal português em que, após promoção do Ministério Público, um júri formado por cidadãos acusa formalmente (ou arquiva os autos) e pronuncia os suspeitos para julgamento.

O papel de Murta no esquema de branqueamento de capitais

O Grand Jury do Tribunal Judicial do Sul do Texas já acusou formalmente mais de 20 ex-responsáveis políticos venezuelanos ou ex-administradores e ex-diretores da PDVSA com base nas investigações norte-americanas abertas ao esquema de corrupção e branqueamento de capitais centrada na PDVSA Services, filial da petrolífera venezuelana com sede em Houston que era responsável pela importação de produtos e serviços em nome da Bariven — outra filial da PDVSA que importava os bens alimentares que a Venezuela necessitava.

No centro do esquema de corrupção que terá levado ao desvio dos cofres da PDVSA de mais de 3,5 mil milhões de euros estão dois empresários venezuelanos chamados Roberto Rincon e Abraham Shiera que residiam nos Estados Unidos. Era através de empresas sediadas em Houston e em Miami que Rincon e Shiera ganhavam os concursos do Grupo PDVSA e da Bariven depois de alegadamente corromperem os responsáveis daquelas entidades públicas.

Tal como o Observador já noticiou, Ricardo Salgado e a sua estrutura terá tido conhecimento entre 2010 e 2011 do alegado esquema de corrupção liderado por Rincon e Shiera e terá alegadamente oferecido os serviços do Grupo Espírito Santo. Foi assim que o BES começou por assegurar linhas de crédito à PDVSA para financiar o pagamento das faturas devidas ao grupo de Rincon e Shiera — sendo que muitas delas tinham valores claramente empolados para financiar o pagamento das alegadas ‘luvas’ a responsáveis venezuelanos. Não só diversas entidades da PDVSA como a Bariven abriram contas no BES, tendo transferido vários milhares de milhões de euros de bancos suíços para a sede do BES em Lisboa — o pico máximo chegou a ultrapassar os 8 mil milhões de euros em 2009

Numa segunda fase, Salgado e João Alexandre Silva, o então responsável pelo BES Madeira e pela Sucursal Financeira Exterior (SFE) do banco na Zona Franca da Madeira, terão passado a disponibilizar os serviços do Grupo Espírito Santo (GES) na criação de entidades offshore e abertura de contas bancárias nos diversos bancos da família Espírito Santo para que Rincon e Shiera efetuassem os pagamentos de ‘luvas’ a diversos responsáveis venezuelanos. Foram assim abertas dezenas de contas bancárias em nome de mais de 30 sociedades offshore na SFE do BES na Zona Franca da Madeira, no Banque Privée Espírito Santo (Suíça) e no Espírito Santo Dubai Bankers (Emirados Árabes Unidos).

É precisamente este envolvimento do GES no esquema de corrupção do caso PDVSA que está no centro da acusação deduzida pelo Tribunal Judicial do Sul do Texas contra Paulo Murta — um ex-funcionário da Gestar, uma empresa de serviços de gestão de fortunas do GES, que passou a trabalhar com Michel Ostertag, um suíço que também tinha trabalhado na Gestar e que trabalhava de forma direta com Ricardo Salgado.

No centro desta acusação contra Murta estão dois tipos de alegados benefícios concedidos às empresas de Roberto Rincon e Abraham Shiera entre 2011 e 2013. Por um lado, um favorecimento na adjudicação dos concursos e ajustes diretos realizados pela PDVSA, PDVSA Services e Bariven; por outro, com a crise de liquidez que a Venezuela começou a viver a partir de 2012, as empresas de Rincon e Shiera passaram a receber os pagamentos da PDVSA mais depressa do que os seus concorrentes.

Paulo Murta é acusado de ter participado no esquema de branqueamento de capitais que teve origem em alegados actos de corrupção. Na prática, e de acordo com a acusação, Murta não só criou as sociedades offshore que foram utilizadas por Rincon e Shiera e pelos responsáveis da PDVSA (que costumavam escolher familiares como testas-de-ferro), como abriu as contas bancárias nos diversos bancos do Grupo Espírito Santo para promover um pequeno carrossel financeiro entre o Texas (Estados Unidos) e a Zona Franca da Madeira, a Suíça, o Dubai e o paraíso fiscal do Curaçao.