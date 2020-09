Gisela Casimiro conta que já depois do episódio na zona da Estrela, ostentou um cartaz com o mesmo poema durante a manifestação Black Lives Matter, em Lisboa, em inícios de junho. “Escrever um poema num livro não é proibido e divulgá-lo na rua também não. Se nenhum elemento da polícia foi ter comigo durante a manifestação Black Lives Matter, porque é que, umas semanas antes, o meu poema não podia ter estado em cartazes colados na rua?”, questiona.

O texto “tem uma intenção bem diferente daquela que a PSP alega”, sublinha a autora. “Não incita à violência contra a polícia, não identifica sequer uma força policial ou algum agente em concreto. É uma reflexão baseada numa notícia de jornal que li, com várias figuras de estilo sobre violência policial associada ao racismo. Descobri com esta situação toda que a polícia tem sentimentos e que feri os sentimentos da polícia. De forma irónica, é a conclusão a que chego. Acontece que a polícia não pode ter emoções, tem é de ser justa, objetiva e imparcial”, defende.

O episódio acabou por ganhar dimensão depois de ter sido noticiado que a pretendia apresentar uma queixa-crime ao Ministério Público por causa de um cartoon publicado a 14 de agosto no suplemento satírico Inimigo Público, do jornal Público. A direção nacional da PSP, liderada por Manuel Magina da Silva, considerou que o cartoon, ao representar uma manifestação racista onde aparecia uma personagem com uniforme da polícia, configura o crime de “ofensa a organismo”, previsto no artigo 187.º do Código Penal — tal como considerou no caso do detido na zona da Estrela. Luís Pedro Nunes, diretor do Inimigo Público, e Manuel Carvalho, diretor do Público, disseram ao Observador não saber se a referida participação judicial chegou a avançar.

Como tudo aconteceu: detido em alegado flagrante delito

Ana Cristina Cachola estava em casa na madrugada de 6 para 7 de março quando acordou de repente e foi espreitar o telemóvel. Eram três da manhã. Tinha várias mensagens e chamadas não atendidas da mesma pessoa: um homem que tinha conhecido dias antes e cuja profissão é afixar cartazes nas ruas de Lisboa. Ligou-lhe de volta e recebeu uma má notícia.

O homem estava detido desde a 1h45 na esquadra da Estrela e, por causa disso, tinha deixado a meio o trabalho que Ana Cristina Cachola lhe encomendara: a colagem de cartazes onde constava um poema intitulado “Quando Eu For Grande”.

Detido em suposto flagrante delito por, pelo menos, dois agentes da PSP, era acusado de ofender a credibilidade da polícia, precisamente por causa do poema. E, no entanto, não era ele o autor do texto, mas sim a escritora e artista Gisela Casimiro — que, nesse dia 7 de março, iria inaugurar a sua primeira exposição individual num espaço pertencente à galeria de arte contemporânea O Armário, também situada na zona da Estrela. Ana Cristina Cachola era a curadora da exposição, organizada no âmbito do projeto feminista “quéréla”, e tinha sido ela a contratar o homem dos cartazes, tendo-lhe pedido que os afixasse junto à galeria ou em zonas da cidade onde funcionam espaços culturais.