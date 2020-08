Um dos objetivos principais do economista era perceber se ao longo do tempo as unidades de saúde tinham tido a capacidade de reduzir o número de mortos, mesmo quando as condições da unidade e o estado de saúde dos doentes era equivalente. Os dados iniciais não permitiram ter essas respostas. Mas permitiram outras: como o impacto da mortalidade e das doenças crónicas na mortalidade. Com este tipo de resultados, o investigador espera ser possível sinalizar os casos potencialmente mais complicados.

“Nos dados iniciais, até ao final de abril, encontrei que o impacto da idade interagia de uma forma não óbvia com a mortalidade — e que nem todas as condições crónicas (as que vinham identificadas na base de dados) tinham o mesmo efeito.” Pedro Pita Barros admite o grau de incerteza e assume que o número de casos era pequeno (1.746), por isso comunicou as conclusões preliminares à DGS, mas não as tornou públicas.

Mas o que o especialistas em políticas sociais quer mesmo perceber é se existe um efeito de escala (que destaca a importância da massa crítica de profissionais de saúde e equipamentos) e/ou de aprendizagem (com partilha de conhecimento) e o que os origina. Estes são dados importantes para a organização do SNS, por exemplo. Porque “se houver fortes efeitos de escala e/ou aprendizagem, então, tratar os doentes Covid-19 no mesmo local [um único hospital para uma determinada região] é mais vantajoso para os doentes — têm menor risco de morte —, podendo a proximidade ser sacrificada a favor desse menor risco”, explica. “Se estes efeitos não forem grandes, então ter os doentes em vários hospitais, com as devidas zonas dedicadas à Covid-19, não tem riscos acrescidos para a mortalidade.”

Fazer o que se pode com aquilo que se tem

Pedro Pita Barros não foi o único a analisar o impacto da idade e das doenças pré-existentes no aumento do risco de morte. A equipa da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, por exemplo, concluiu que a idade era o fator que tinha mais peso no risco de morte por Covid-19 e que, entre as doenças crónicas, as doenças cardíacas e renais eram aquelas em que se verificava o maior aumento desse risco. Os resultados foram publicados na revista científica Journal of Clinical Medicine.

Paulo Nogueira, responsável pelo projeto, admite que os primeiros dados “são de uma fase muito precoce” e que se a base de dados tivesse sido atualizada regularmente como estava previsto, teriam “mais certeza sobre os dados”. “Se calhar tínhamos produzir evidência diferente. Com mais dados e melhores, podíamos ter feitos trabalhos diferentes”, diz o investigador. Ainda assim, prefere olhar para o copo meio cheio: “Era importante que os dados nos fossem dados e foram.”

Cristina Santos, da Universidade do Porto, não está totalmente de acordo. Ficou satisfeita quando os dados lhe foram enviados em abril, mas considerou, desde o primeiro momento, que aquela base de dados não tinha qualidade para ser publicada. Avançou com os dados que tinha para poder testar os modelos estatísticos que desenvolveu e quando recebesse a atualização dos dados, podia publicar os resultados com base em dados corretos e fiáveis. Mas depois de receber o segundo ficheiro percebeu que isso não ia acontecer. “Perdi qualquer esperança de fazer alguma coisa de útil com dados tão maus.”

Na primeira conversa com o Observador, o investigador do Instituto de Saúde Baseada na Evidência mostrou-se menos crítico dos dados. “Sabemos que há limitações e que temos de lidar com essas limitações”, diz. “Mas assumimos que o que estava feito, estava bem feito.” Agora, depois de olhar para a segunda base de dados diz que pode não ser possível repetir a análise que tinha feito antes — ou seja, não é replicável. “Há efetivamente diferenças na forma como os dados foram disponibilizados nos dois momentos.”

“Nenhum” é nenhum, não devia ser “não sei”

A DGS disse ao Observador que se tem esforçado por enviar a melhor informação aos investigadores. “Todas as bases de dados necessitam de ajustes e foi o que fizemos e faremos sempre que for necessário.” E é isso que, à partida, terão feito com a nova base de dados enviada.