Daí que não seja de estranhar que 64% dos homens que pediram ajuda em 2019 o tenham feito por email, através das redes sociais ou do site da associação. “É mais fácil escrever porque não implica uma resposta direta em tempo real. Se ligarem para a associação, há alguém que fala do outro lado e que pode fazer uma pergunta. Por email, podem dedicar o tempo que sentirem seguros para escrever a mensagem”, justifica Ângelo Fernandes, dizendo que já chegaram à associação casos de homens que demoraram meses a escrever um email ou que escreveram e não enviaram logo. Dos restantes contactos recebidos em 2019, 31% foram feitos por telefone, para a linha de apoio da associação, e 5% chegaram por outros canais.

Mas o que faz um homem pedir ajuda passado tanto tempo? Muitas vezes porque veem alguma notícia sobre a associação e percebem que há outros homens que passaram pelo mesmo. Outras porque estão num estado de rutura. “Vêm à procura de resolver e ultrapassar o impacto e retomar o controlo da sua vida”, responde Ângelo Fernandes, adiantando que, mesmo homens que foram abusados em criança, continuam a ter “constantemente memórias indesejadas do abuso, pensamentos intrusivos e até desejos suicidas”.

Em 2019, duplicaram os pedidos de ajuda de familiares. “Uma partilha inesperada pode mexer na dinâmica do casal”

Não são só os homens que procuram ajuda. Muitas vezes, esse pedido parte da família. Só em 2019, a associação recebeu 75 contactos de familiares — quando no ano anterior esse número tinha sido 35. Nestes casos, pedem conselhos sobre o que dizer ou o que fazer. “Quando os familiares nos procuram, é porque houve uma partilha: o marido que conta à mulher que foi abusado, por exemplo. Uma partilha inesperada não é fácil e pode mexer na dinâmica do casal”, detalha o diretor da associação.

Ângelo Fernandes alerta, no entanto, que é preciso “respeitar o tempo interno de vítima”. “O homem pode ter visto uma notícia que teve um efeito desencadeador, partilha com alguém, mas ainda assim não quer dizer que esteja preparado para fazer um pedido de apoio”, explica. Se Filipe, por exemplo, esperou décadas para falar, significa que esse foi o tempo dele. “É complicado para um homem falar destas coisas. É tabu. Dos mais complexos e mais fechados na nossa sociedade: um homem tem de ser forte e, se foi vítima, é porque sempre foi maricas, se deixou, é porque gostava. E isso faz-nos viver vidas de solidão”, conta ainda Filipe no seu testemunho escrito.

Como pedir ajuda à Quebrar o Silêncio? ↓ Mostrar ↑ Esconder Através de uma chamada telefónica para o +351 910 846 589, de um email para apoio@quebrarosilencio.pt ou usando o formulário disponível no site. Ou ainda, através da página de Facebook.

A Quebrar o Silêncio presta serviços gratuitos e confidenciais, desde apoio psicológico, a grupos de ajuda mútua ou apoio de pares. Ângelo Fernandes considera que é preciso acabar com alguns mitos “para que os homens sintam que podem procurar o apoio que merecem”. O diretor lamenta que os homens não tenham quase direito ao estatuto de vítima. E exemplifica: “Uma professora que abusa um rapaz normalmente nunca é vista como suspeita ou alegada abusadora. É vista como uma docente que manteve relações sexuais com o jovem ou que se envolveu com ele”.