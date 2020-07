Mas foi apanhado de surpresa. O que Ricardo queria era afinal pedir-lhe desculpa por ter trocado “meia dúzia de mensagens com a Bárbara”. Apanhado de surpresa, Ramiro não conseguiu dizer muito mais além de que aceitava o pedido de desculpas — um pedido que descreveu como “educado”, “humilde” e aparentemente “legítimo”. À data, interpretou-o mais como uma forma de Ricardo se precaver de algum procedimento disciplinar por assédio no local de trabalho.

Ainda assim, questionou a mulher. Bárbara reconheceu que “tinha uma ligação especial com aquele colega, que tinha havido aproximação sentimental e envolvimentos entre os dois, que tinham saído algumas vezes, mas que nunca se tinham relacionado sexualmente”. Ramiro deixou a mulher à vontade para acabar o casamento de 12 anos, caso já não o amasse — uma hipótese que ela afastou por completo. Explicou ao marido que “a relação entre ambos estava sólida, que aquele devaneio não tinha qualquer significado e que tinha até cortado qualquer possibilidade sequer de amizade, quando o Ricardo tentou algo mais físico“, lê-se no relatório de inquirição da PJ.

Ramiro voltou a ser abordado por Ricardo — desta vez, por telefone — no dia 24 de abril, na véspera de o casal ir para Paris. O assunto era o mesmo: voltou a pedir-lhe desculpa por ter trocado mensagens com a mulher e convidou-o mais uma vez para se encontrarem a sós e, mais uma vez, Ramiro recusou. Foi novamente “educado” e disse até que considerava o marido de Bárbara “um tipo porreiro” — ao mesmo tempo que sugeria que a mulher dele falava “online com outras pessoas”. Ramiro admitiu à PJ que interpretou aquele telefonema como uma tentativa de “arranjar zangas, separar o casal e libertar” a mulher.

Em sete meses, Ricardo ligou para Bárbara 315 vezes. As últimas chamadas foram feitas por ela, 11 dias antes do crime

Ramiro ouviu as últimas palavras da mulher, pelo telefone, mas não chegou a vê-la. Foi o colega de trabalho Rui Rala, o mesmo que o viu correr pelo parque de estacionamento fora, que o afastou do cenário do crime a tempo, e o encaminhou para o posto médico para receber apoio psicológico.

Se não o tivesse feito, Ramiro iria encontrar Bárbara inanimada, sentada no banco do condutor do seu carro, um Seat cinzento, ainda com a porta do lado dela aberta. Iria encontrar Ricardo ao seu colo, com as pernas para fora do carro, com uma pistola na mão. Ambos com a marca de um tiro no pescoço. Por fim, iria também encontrar o telemóvel com que a mulher fez a última chamada caído junto ao travão de mão — isto, segundo a descrição que o agente da PSP fez no auto a que o Observador teve acesso.