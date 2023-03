O caso de Oleg, um trabalhador ucraniano que foi assassinado na Póvoa de Varzim, parece continuar sem fim à vista. Perante um crime de homicídio com contornos macabros, o Tribunal de Matosinhos decidiu absolver o principal arguido, mas o Ministério Público não ficou convencido e avançou, no final do mês passado, com um recurso para o Tribunal da Relação do Porto. Para os procuradores, o coletivo de juízes de Matosinhos fez uma “avaliação chocantemente benévola” de alguns factos descritos na acusação e ignorou “um conjunto de factos e elementos de prova documentais, periciais e testemunhais que, conjugados com regras da experiência comum, apontam de forma segura para o arguido como autor das lesões fatais”, lê-se no recurso a que o Observador teve acesso.

Ao longo de mais de 100 páginas, o Ministério Público vai enumerando várias razões que entende serem suficientes para condenar o patrão de Oleg, o principal arguido deste processo, pelo crime de homicídio. Aliás, este arguido foi acusado dos crimes de homicídio qualificado, de escravidão e de profanação de cadáver. Mas acabou por ser condenado, em dezembro do ano passado, apenas pelo último crime, o que resultou numa pena suspensa de um ano. Porém, só um dos crimes que o tribunal deixou cair gerou concordância: “O Ministério Público conformou-se com a absolvição do arguido quanto ao crime de escravidão”, descreve agora o MP no recurso. Além do patrão, também a sua mãe, mulher e sócio foram condenados por profanação de cadáver.

