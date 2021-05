Só que este perfil de ADN não chegava por si só para descobrir quem era a pessoa que tinha cometido o crime: apenas permitiria compará-lo com o perfil de ADN de um potencial suspeito e aí perceber se correspondiam um ao outro. E a base de dados existente em Portugal não seria grande ajuda, já que tem apenas cerca de 12 mil perfis: alguns são de cadáveres não identificados, mas a grande maioria é de pessoas a cumprir pena de prisão — e, neste caso, o autor do crime estava em liberdade. Assim, era preciso encontrar um suspeito de outra forma, recolher o seu ADN e, aí sim, compará-lo com o que tinha sido detetado na cena do crime: em caso de match, a Polícia Judiciária tinha encontrado o principal suspeito.

PJ vigiou o parque, identificou pessoas com “comportamentos estranhos” e passou a pente fino casos de agressões ocorridas nos meses anteriores

Os inspetores avançaram em três frentes. Desde logo, no próprio dia e nos seguintes, a PJ e a PSP vigiaram o parque José Gomes Ferreira, com equipas a rodar durante dia e noite. Além de evitar que o mesmo suspeito voltasse a cometer novos crimes naquele local, o objetivo passava por estar atento às pessoas que por ali passassem nos dias seguintes e “detetar comportamentos estranhos”. O suspeito podia muito bem voltar para perceber se o cadáver ainda estava no local onde o tinha deixado. “Identificámos três ou quatro pessoas que tinham comportamentos estranhos: andavam sozinhas e foram vistas a passar várias vezes a diferentes horas“, explica Pedro Maia ao Observador. Ainda assim, era preciso haver suspeitas sobre alguma dessas pessoas para ser possível recolher o seu ADN. Por isso, a investigação continuou.