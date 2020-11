Pleno inverno, noite cerrada. Faltavam três dias para o final do ano e passavam 15 minutos das 23h00. Pedro Fonseca caminhava sozinho na zona da Cidade Universitária de Lisboa quando sentiu uma mão a tocar-lhe no ombro. Mal se virou, foi empurrado contra uma parede. Em breves segundos, o rapaz de 24 anos viu-se cercado por outros três: um deles exigia-lhe que entregasse tudo o que tivesse consigo ao mesmo tempo que tirava do interior do forro do casaco uma faca de cozinha com um cabo de cor castanha e uma lâmina de cerca de 15 centímetros, pelo que descreve a acusação do Ministério Público (MP) a que o Observador teve acesso.

Pedro Fonseca recusou entregar quaisquer bens e tentou afastar de si os assaltantes, para fugir dali. Mas eram três contra um e o jovem recém-formado em engenharia informática não conseguiu resistir. Primeiro, foi agredido com socos e pontapés na cabeça e no corpo. Depois, foi esfaqueado com a faca que antes lhe fora exibida: as três facadas, uma atingiu-lhe o pulmão esquerdo e outra o coração — foram fatais.

Não é claro na acusação do MP se o grupo chegou a levar o telemóvel de 239 euros e o smartwatch de cerca de 130 euros que o Pedro tinha consigo e que motivaram o assalto que levaria à sua morte. Mas não há dúvidas que os assaltantes fugiram dali e deixaram o jovem de 24 anos, filho de um ex-inspetor da Polícia Judiciária (PJ), caído no chão junto ao Museu da Cidade, no Campo Grande.