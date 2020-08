O casal de espanhóis estaria naquela casa — um alojamento local, segundo disse uma moradora em Gondufe ao Observador — há cerca de 15 dias, escreve o JN. Teriam escolhido esta localidade com menos de 500 habitantes, pertencente ao concelho de Ponte de Lima, para passar férias.

A mulher é agora a peça chave para o caso: o companheiro foi brutalmente assassinado e o suspeito do crime, que já está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ), viria a ser encontrado morto, algum tempo depois do alerta. Só ela poderá explicar o que aconteceu naquela manhã, mas alguns detalhes do caso permitem levantar hipóteses do que poderá ter acontecido — da mutilação ao despiste do carro. Mais: o facto de o homicida ter deixado a ex-mulher viva pode dizer muito sobre as suas motivações.

Despiste não terá sido uma coincidência. Carro pode ser do suspeito ou das vítimas

As duas situações — o despiste e o cenário encontrado na residência — estão relacionadas, segundo disse ao Observador fonte da investigação. Isto é, não terá sido um acidente que aconteceu por acaso no mesmo período de tempo do homicídio dentro da casa. A chamada para o 112 terá sido feita no momento do despiste, pelo que as autoridades acreditam que o crime terá ocorrido momentos antes, ou seja, entre as 7h00 e as 8h00, apurou ainda o Observador.

Nesta altura, para os investigadores, há várias hipóteses. O carro pode ser do suspeito — que fugiu e o deixou para trás — ou das vítimas. Neste último caso, a hipótese ramifica-se em duas: ou as vítimas foram surpreendidas dentro de casa e tentaram fugir, mas não conseguiram; ou foram abordadas pelo suspeito noutro local e tentaram chegar à casa para se refugiarem, acabando por se despistar e serem apanhadas na fuga.