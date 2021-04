“Respeitamos e valorizamos o seu amor e também acreditamos que as bênçãos de Deus estão sobre eles. Os argumentos teológicos e o conhecimento adquirido têm sido suficientemente debatidos. Não aceitamos que uma moral sexual exclusiva e ultrapassada seja levada a cabo nas costas das pessoas, minando o nosso trabalho de cuidado pastoral”, termina o abaixo-assinado, que esta sexta-feira já havia sido subscrito por mais de 8 mil pessoas. De acordo com a imprensa católica, pelo menos 2.600 dos subscritores serão padres, diáconos e outros agentes pastorais da Igreja Católica alemã.

O texto contradiz diretamente a doutrina recentemente vincada pelo Vaticano. Para a Igreja Católica, um casamento que não seja celebrado entre um homem e uma mulher e que não tenha em vista a geração de filhos é inadmissível. Além disso, o Catecismo da Igreja Católica classifica os atos homossexuais como “contrários à lei natural” e critica-os porque, supostamente, “fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem duma verdadeira complementaridade afetiva sexual”. Por isso, “não podem, em caso algum, ser aprovados”.

O reforço mais recente desta tese foi publicado pela Congregação para a Doutrina da Fé (CDF), em forma de resposta negativa a uma questão doutrinária colocada à Santa Sé sobre se a Igreja Católica poderia abençoar as uniões homossexuais, mesmo sem ainda aprovar a possibilidade de casamento católico entre pessoas do mesmo sexo. No final do ano passado, o próprio Papa Francisco tinha defendido que todos os países deveriam criar leis civis para enquadrar juridicamente e proteger as uniões entre pessoas do mesmo sexo, de modo a dar aos casais homossexuais os mesmos direitos legais. O posicionamento do Papa acalentou em muitos homossexuais católicos a esperança de que a Igreja poderia, em breve, alterar a sua própria doutrina neste campo — mas o documento da CDF, o organismo do Vaticano responsável por legislar sobre a doutrina católica, voltou a fechar a porta.

Curiosamente, o documento não surge assinado ou explicitamente aprovado pelo Papa Francisco, como poderia ser expectável num caso em que está em causa um aspeto tão sensível da doutrina católica. Lê-se apenas, no final do texto, a seguinte nota: “O Sumo Pontífice Francisco, no curso de uma Audiência concedida ao abaixo assinado Secretário desta Congregação, foi informado e deu seu assentimento à publicação do mencionado Responsum ad dubium, com a Nota explicativa anexa”. Em casos anteriores, a formulação era habitualmente mais direta. O Papa não era “informado” pelo secretário; antes, dava ordem direta ao cardeal que liderava a CDF. Veja-se um exemplo de outro Responsum ad dubium, de 2020, sobre o batismo: “O Sumo Pontífice Francisco, durante a Audiência concedida ao abaixo assinado Cardeal Prefeito, em data de 8 de junho de 2020, aprovou estas Respostas e ordenou a sua publicação”. A mesma fórmula fora usada num caso de 2019 — o que indicia que o Papa Francisco preferiu, desta vez, não se identificar completamente com a resposta dada pela CDF.