A pandemia de Covid-19 causou mudanças drásticas na forma como nos relacionamos, introduziu novo vocabulário, deu novo significado a vocabulário já existente e ressuscitou antigos medos que julgávamos definitivamente enterrados. A Resolução do Conselho de Ministros relativa à limitação de circulação entre concelhos no período entre 30 de outubro e 3 de novembro, reintroduziu um conceito caído em desuso: a honra.

Uma das (muitas) exceções previstas pela dita resolução contemplava as deslocações entre concelhos limítrofes (ou dentro da mesma área metropolitana) “para efeitos de atividades profissionais ou equiparadas”, que era autorizada desde que o próprio declarasse, sob “compromisso de honra”, que a deslocação tem esta motivação. Num mundo cada vez mais regido pelo pragmatismo e pela conveniência, “honra” é um termo que raramente aflora na conversa quotidiana e surge apenas associado a circunstâncias formais: na prestação de testemunho em tribunal (“juro pela minha honra que hei-de dizer toda a verdade e só a verdade…”), em tomadas de posse de governantes (“juro, por minha honra, desempenhar fielmente as funções em que fico investido…”), em debates parlamentares (“Senhor Presidente, solicito uma intervenção em defesa da honra da bancada”…) ou na recolha de apoios para campanhas eleitorais (“a composição da comissão de honra da candidatura suscitou polémica…”). A honra tem ainda papel central em contexto militar e, se bem que o texto do Juramento de Bandeira não a mencione, ela está claramente subentendida no compromisso que o militar assume com a pátria, “mesmo com o sacrifício da própria vida”.

Para tentar perceber o significado de um “compromisso de honra” para o cidadão comum português do século XXI, é instrutivo sondar outros tempos e outras geografias.

Itália, 279 a.C.

Em 280 a.C., respondendo ao pedido de auxílio da colónia grega de Taranto (no tacão da “bota” italiana) contra o apetite de expansão territorial de Roma, Pirro, rei do Épiro (correspondente ao que é hoje o sul da Albânia e a costa ocidental da Grécia), desembarcou com 25.000 homens na península itálica. Tirando partido dos seus dotes como estratega, dos seus 3000 cavaleiros de elite e dos 20 elefantes emprestados pelo “faraó” do Egipto, Pirro infligiu duas derrotas às legiões romanas – em Heraclea e Asculum –, embora com perdas muito pesadas na suas próprias fileiras (é daqui que vem a expressão “vitória pírrica”, para designar um triunfo com um custo tão elevado que acaba por revelar-se uma derrota), e chegou a marchar sobre a cidade de Roma.

▲ Pirro retratado como Marte, cópia romana do século I d.C. de uma estátua grega do século III a.C.

No rescaldo da Batalha de Heraclea, o Senado enviou Caio Fabrício Luscino (Gaius Fabricius Luscinus) para negociar a libertação de prisioneiros romanos com Pirro; este começou por tentar subornar o emissário romano, mas como este não cedeu, acabou por libertar os prisioneiros sem exigir resgate. Após a Batalha de Asculum, em 279 a.C., instalou-se um impasse entre os romanos e Pirro, e Nicias, o médico de Pirro, propôs a Fabrício envenenar Pirro, a troco de uma boa maquia. Embora Pirro fosse uma das mais sérias ameaças que Roma já tinha enfrentado o Senado recusou a proposta e Fabrício enviou uma mensagem a Pirro, advertindo-o contra uma eventual tentativa de envenenamento.

Lusitânia, 139 a.C.

Roma aliara-se a Cartago para derrotar Pirro, mas a partir de 264 a.C. as duas grandes potências do Mediterrâneo Ocidental engalfinharam-se em conflitos que iriam durar mais de um século. Na sequência na Segunda Guerra Púnica (218 a.C.-201 a.C.), que se saldou numa derrota cartaginesa, os romanos acabaram por apoderar-se de parte das possessões cartaginesas na costa mediterrânica da Península Ibérica, abrindo uma nova frente de expansão territorial.

A investida romana para o interior da península deparou-se, a partir de 194 a.C., com a oposição dos lusitanos, embora a chamada Guerra Lusitana só tenha tido início em 155 a.C. Após quatro anos de combates, alguns favoráveis aos romanos, outros aos lusitanos, estes enviaram uma embaixada ao pretor Sérvio Sulpício Galba (Servius Sulpicius Galba), que, desde 151 a.C., governava a província da Hispânia. Galba mostrou-se afável e compreensivo, admitindo mesmo que a rebelião dos lusitanos era consequência quase inevitável da posição desfavorável que lhes fora imposta pelo tratado de paz que tinham assinado com o seu antecessor no cargo. Dispôs-se a compensá-los, doando-lhes terras férteis em troca da promessa de lealdade – os lusitanos aceitaram e Galba dividiu os 30.000 candidatos às terras em três grupos, pediu-lhes que entregassem as armas, em sinal de boa vontade, e lançou os seus legionários de surpresa sobre eles, massacrando um terço e fazendo prisioneiros os restantes, que venderia depois como escravos. Entre os poucos que escaparam a esta cilada estava um guerreiro conhecido como Viriato.

▲ Distribuição dos povos da Península Ibérica em 200 a.C.

Quando, em 149 a.C., o mandato de Galba terminou e ele regressou a Roma, foi acusado pelo tribuno Lúcio Escribónio Libão (Lucius Scribonius Libo) e por Catão o Velho (Marcus Porcius Cato) de ter tido um comportamento infame para com os lusitanos e de se ter apropriado de parte substancial dos saques. Todavia, graças à sua riqueza e à influência de que gozava entre a elite romana, Galba acabou por ser ilibado das acusações e cinco anos depois ascendeu mesmo ao cargo de cônsul.

Entretanto, na Ibéria, Viriato assumira a liderança da resistência lusitana aos romanos e obrigou estes a enviar para o território uma sucessão de generais à frente de forças cada vez mais poderosas. Viriato conseguiu infligir uma derrota inequívoca a Quinto Fábio Máximo Serviliano (Quintus Fabius Maximus Servilianus) e forçou-o a assinar um tratado de paz, mas o sucessor (em 140 d.C.) deste general na Ibéria (e seu irmão), Quinto Servílio Cepião (Quintus Servilius Caepio, não confundir com Cipião/Scipio), conseguiu convencer o Senado romano de que o tratado assinado com os lusitanos era desonroso para Roma. O senado anulou o tratado e a guerra contra os lusitanos recomeçou.

Após mais algumas refregas, em 139 a.C. Viriato tentou novamente negociar a paz e enviou como emissários junto de Cepião (ou ao seu lugar-tenente, Marco Popílio Lenas, segundo outra versão), três dos seus lugares-tenentes mais fiáveis, Audax, Ditalcus e Minurus (todos naturais da Turdetânia, no sul da Ibéria). Cepião (ou Lenas) subornou os três emissários para eliminarem Viriato, mas quando estes, depois de cometerem o assassinato, vieram reclamar o seu pagamento, ter-lhes-á respondido: “Roma não paga a traidores”.