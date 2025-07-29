Hospitais entre a vida e a morte na televisão: depois de tanta ficção, como vemos uma série documental?

Não sou pessoa de acompanhar séries de médicos, mas não julgo, de todo. Tenho um baú, que de tão atolado não fecha no trinco, repleto de produtos do audiovisual entre o questionável, o patético e o absolutamente reprovável. Mas, de facto, não é coisa que me tintile. Apesar disso, vi um ou outro episódio do já grisalho E.R. Serviço de Urgência, quando Clooney ainda não o era; papei boa parte do House que, em abono da verdade, era sobre tudo menos medicina; e também piquei a Anatomia de Grey no início, brevemente, que acho ter sido uma espécie de eucalipto dos dramas médicos e só não secou mais coisas em volta, graças ao McDreamy e ao McSteamy.
Quando se estreou The Pitt, ignorei placidamente o hype à volta e segui caminho. Quando a série recebeu 13 nomeações para os Emmys, idem, idem, aspas, aspas. Quando a minha filha me disse o adágio “Tens de ver…”, aleguei motivos inatacáveis a.k.a. falta de tempo. Agora que se estreou Urgências: Vida ou Morte, uma série documental que acompanha o dia-a-dia do Sistema de Traumatologia de Londres, surgiu o mote perfeito para ver os dois à boleia da sacramental prova dos nove com que os guionistas se deparam a cada esquina: a realidade ultrapassa sempre a ficção?
[o trailer de “Urgências: Vida e a Morte”:]
Como já deu para perceber, fui para The Pitt sem grandes expectativas e — não vou fazer suspense — a série ganhou-me. O que era uma terça-feira à noite em que iria para a cama a horas higiénicas, terminou com um binge despropositado de sete episódios, causando um consumo de cafeína no dia seguinte que seria desaconselhado por qualquer junta médica. The Pitt não mudou a minha vida, não vai para o meu Olimpo, mas é muito eficaz, bastante equilibrado, muito viciante e eu deixei-me ir. A série tem um mecanismo que pode ser muito bem sucedido, se bem utilizado, mas que também não é nenhum jackpot garantido: cada episódio é uma hora “em tempo real” de um turno num serviço de urgências caótico, que tem como figura de proa o diretor de serviço Dr. Michael Robinavitch, protagonizado por Noah Wyle, que pôs a arejar a bata que usou no já referido E.R.
O primeiro episódio arranca com o protagonista a caminho do trabalho, a curtir um sonzaço nos seus air pods, todo ele em blasé, até abrir as portas da sala de espera das urgências e se deparar com o chamado fim do mundo em cuecas (o que rapidamente percebemos ser o pão nosso de cada dia) — de repente, a banda sonora passa a ser uma amálgama de vozes em diversas escalas de dor e desespero. E é assim que logo na primeira cena passamos a calçar as crocs do profissional de saúde e sentimos o peso daquela bata. Well done. Bem realizado, com um ritmo entre o dinâmico e o sufocante, com atores competentes e sem aquele telenovelização à Grey, que já ninguém aguenta. Saltemos para a realidade.
Os criadores de Urgências: Vida e a Morte acompanharam, durante 21, dias a rede de profissionais de saúde que dá assistência ao trauma, em Londres. Uma cidade com 10 milhões de habitantes, onde se regista um traumatismo grave a cada 60 minutos. É obra e é uma obra sem mácula, é a conclusão que se tira desta série. Entre o centro de atendimento telefónico, os profissionais que dão assistência no local e quatro hospitais, a “rede mais avançada do mundo” é uma máquina oleada que permitiu aumentar em 50% a taxa de sobrevivência.
Em cada episódio acompanhamos dois a três casos, desde vários acidentes de mota (acho que se tivesse um veículo de duas rodas, no fim da série tinha-lo posto à venda no OLX), a acidentes de trabalho, vítimas de agressão, uma atração de feira que se parte durante uma volta (novo medo desbloqueado) a um miúdo que arrancou um dedo a saltar a vedação da escola para se baldar às aulas. Casos na sua maioria bastante graves, cujas consequências podem ir da amputação à morte.
A narrativa acompanha o evento, desde a chamada para o 911, passando pelo resgate, o acompanhamento de todos os cuidados médicos, cirurgias incluídas (estive várias vezes perto de bolçar, não vou mentir) até ao desfecho do caso. Tudo isto vai sendo intercalado com depoimentos dos familiares, durante e depois das ocorrências, e dos profissionais de saúde. Há um apelo à dramatização da coisa quando vemos fotografias e vídeos dos pacientes na infância felizes e aos saltos, quando a sua vida está no fio da navalha. É o que é, mas a mim leva-me logo para conteúdo de day time. Não é que tenha microcimento no lugar do coração, até porque me emocionei várias vezes, em particular com o sofrimento dos pais. Mas vejo que me estão a manipular descaradamente e não gosto disso.
[o trailer de “The Pitt”:]
Parecem-me mais relevantes e com um propósito mais significativo, as conversas com os profissionais de saúde que nos permitem conhecer o lado mais pessoal de quem salva vidas, muitas vezes graças a eventos traumáticos que se passaram na sua própria. A tecnologia utilizada é impressionante mas, para esta menina que fecha os olhos com muita força a tirar sangue, ver uma cirurgia onde fazem saltar a tampa — pun intended — numa neurocirurgia, ou a reconstrução de membros com fraturas expostas, ou ainda o braço de um pobre homem que enfiou um braço num vidro duplo… Não é fixe. E confesso que carreguei muitas vezes no skip nesses momentos. Mas para quem adora estas coisas, é um prato cheio. Má escolha de palavras, até me agoniei.
Partilho ainda uma questão que me ficou na cabeça: quem são estas pessoas que se deixaram filmar na condição mais vulnerável das suas vidas? Digo isto sem críticas, palmas para eles. Até porque eu quando estou doente, só quero por o telemóvel no silêncio, não falar com vivalma e só não digo fingir-me de morta, porque no contexto me parece de mau tom (bati na madeira logo após escrever esta frase).
E agora, vamos a comparações. Em The Pitt há criaturas de vários tipos a vestir a bata, desde o tipo com complexo de Deus ao emocional, do ambicioso ao que trata a sala de operações como um videojogo, do fofinho à besta quadrada. Já em Urgências: Vida e a Morte, eles parecem todos sólidos candidatos a Nobel. E isso empurra-me mais para a ficção do que para a realidade, confesso. Não estou a dizer que eles não são todos umas joias de moços e moças. Acredito piamente. Mas, chamem-me velha cínica, o mundo não costuma ser assim, para não dizer que não é. Por outro lado, ambos os formatos me deixaram ligeiramente deprimida, à luz daquilo que é o nosso Serviço Nacional de Saúde que, devo dizer, é uma das maiores conquistas da democracia, merece todo o meu respeito e já me salvou a vida um par de vezes. É inevitável fazer paralelos entre o panorama de The Pitt e o cenário devastador de tantas urgências do nosso país. Já se nos compararmos com o que vemos neste serviço londrino… A certa altura, um paramédico diz “Quem consegue tratar de um doente com trauma em Londres, consegue fazê-lo em qualquer sítio.”. Com todo o respeito, gostava que ele experimentasse o Amadora-Sintra.
Verdade seja dita: The Pitt é uma boa série, mas não vai mudar o mundo ou nada que se pareça. Já o retrato da realidade de Urgências: Vida ou Morte tem méritos que me parecem importantes. Um deles é a demonstração inatacável da ciência a salvar vidas, especialmente relevante em tempos em que tanta gente põe em causa a medicina, com base em argumentos que tiraram do rabo. Desculpem, mas isto enerva-me muito. Outro é mostrar a humanidade nestes profissionais que tantos vezes se entregam a salvar famílias de outros, pondo em suspenso as suas próprias.
Posto isto, ao nível da minha experiência de espectadora, não vou dizer que a ficção deu 10-0 à realidade, mas, para mim, ganha de goleada. Foi muito difícil ver esta meia dúzia de episódios de uma assentada e, fosse eu rica e sem compromissos, tinha visto os 15 episódios do The Pitt, de seguida. Porém, contudo, não obstante, também não acho que seja coisa para levar 13 Emmys para casa. Já para os profissionais seja do SNS quer inglês, quer português, não há red carpets do mundo que cheguem.
Texto corrigido às 12h20 do dia 29 de julho: onde estava escrito “bolsar” está agora a forma correta, que é “bolçar”. Um erro provavelmente motivado pelo impacto das imagens, o mesmo que pode motiva a conjugação do verbo em questão. Pelo erro, pedimos desculpa.
[Horas depois do crime, a polícia vai encontrar o assassino de Issam Sartawi, o dirigente palestiniano morto no átrio de um hotel de Albufeira. Mas, também vai descobrir que ele não é quem diz ser. “1983: Portugal à Queima-Roupa” é a história do ano em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e esta execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. É narrada pela atriz Victoria Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Ouça o segundo episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E ouça o primeiro aqui]