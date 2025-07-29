Hospitais entre a vida e a morte na televisão: depois de tanta ficção, como vemos uma série documental?

Os criadores de Urgências: Vida e a Morte acompanharam, durante 21, dias a rede de profissionais de saúde que dá assistência ao trauma, em Londres. Uma cidade com 10 milhões de habitantes, onde se regista um traumatismo grave a cada 60 minutos. É obra e é uma obra sem mácula, é a conclusão que se tira desta série. Entre o centro de atendimento telefónico, os profissionais que dão assistência no local e quatro hospitais, a “rede mais avançada do mundo” é uma máquina oleada que permitiu aumentar em 50% a taxa de sobrevivência.

Em cada episódio acompanhamos dois a três casos, desde vários acidentes de mota (acho que se tivesse um veículo de duas rodas, no fim da série tinha-lo posto à venda no OLX), a acidentes de trabalho, vítimas de agressão, uma atração de feira que se parte durante uma volta (novo medo desbloqueado) a um miúdo que arrancou um dedo a saltar a vedação da escola para se baldar às aulas. Casos na sua maioria bastante graves, cujas consequências podem ir da amputação à morte.

A narrativa acompanha o evento, desde a chamada para o 911, passando pelo resgate, o acompanhamento de todos os cuidados médicos, cirurgias incluídas (estive várias vezes perto de bolçar, não vou mentir) até ao desfecho do caso. Tudo isto vai sendo intercalado com depoimentos dos familiares, durante e depois das ocorrências, e dos profissionais de saúde. Há um apelo à dramatização da coisa quando vemos fotografias e vídeos dos pacientes na infância felizes e aos saltos, quando a sua vida está no fio da navalha. É o que é, mas a mim leva-me logo para conteúdo de day time. Não é que tenha microcimento no lugar do coração, até porque me emocionei várias vezes, em particular com o sofrimento dos pais. Mas vejo que me estão a manipular descaradamente e não gosto disso.

[o trailer de “The Pitt”:]

Parecem-me mais relevantes e com um propósito mais significativo, as conversas com os profissionais de saúde que nos permitem conhecer o lado mais pessoal de quem salva vidas, muitas vezes graças a eventos traumáticos que se passaram na sua própria. A tecnologia utilizada é impressionante mas, para esta menina que fecha os olhos com muita força a tirar sangue, ver uma cirurgia onde fazem saltar a tampa — pun intended — numa neurocirurgia, ou a reconstrução de membros com fraturas expostas, ou ainda o braço de um pobre homem que enfiou um braço num vidro duplo… Não é fixe. E confesso que carreguei muitas vezes no skip nesses momentos. Mas para quem adora estas coisas, é um prato cheio. Má escolha de palavras, até me agoniei.

Partilho ainda uma questão que me ficou na cabeça: quem são estas pessoas que se deixaram filmar na condição mais vulnerável das suas vidas? Digo isto sem críticas, palmas para eles. Até porque eu quando estou doente, só quero por o telemóvel no silêncio, não falar com vivalma e só não digo fingir-me de morta, porque no contexto me parece de mau tom (bati na madeira logo após escrever esta frase).

E agora, vamos a comparações. Em The Pitt há criaturas de vários tipos a vestir a bata, desde o tipo com complexo de Deus ao emocional, do ambicioso ao que trata a sala de operações como um videojogo, do fofinho à besta quadrada. Já em Urgências: Vida e a Morte, eles parecem todos sólidos candidatos a Nobel. E isso empurra-me mais para a ficção do que para a realidade, confesso. Não estou a dizer que eles não são todos umas joias de moços e moças. Acredito piamente. Mas, chamem-me velha cínica, o mundo não costuma ser assim, para não dizer que não é. Por outro lado, ambos os formatos me deixaram ligeiramente deprimida, à luz daquilo que é o nosso Serviço Nacional de Saúde que, devo dizer, é uma das maiores conquistas da democracia, merece todo o meu respeito e já me salvou a vida um par de vezes. É inevitável fazer paralelos entre o panorama de The Pitt e o cenário devastador de tantas urgências do nosso país. Já se nos compararmos com o que vemos neste serviço londrino… A certa altura, um paramédico diz “Quem consegue tratar de um doente com trauma em Londres, consegue fazê-lo em qualquer sítio.”. Com todo o respeito, gostava que ele experimentasse o Amadora-Sintra.