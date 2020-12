O profissional acrescenta que, apesar de a vacina ser fruto de uma tecnologia nova, o seu processo de manipulação implicará técnicas que a sua equipa já usa regularmente, mas numa escala diferente. “Temos de ter noção que estamos a falar de um bem escasso, muito desejado e que muita falta nos faz. Temos uma janela relativamente curta de oportunidade para eficazmente podermos utilizar as vacinas que estão à nossa guarda”, afirma, sublinhando que nada pode falhar.

A equipa deste serviço teve que ser reforçada e este domingo será composta por dois farmacêuticos, seis técnicos superiores de diagnostico e terapêutica e um assistente operacional para fazer toda a logística e transporte. “Na história do hospital nunca tivemos uma equipa destas ao serviço a um domingo”, destaca Pedro Soares, adiantando que a preparação das vacinas irá arrancar este domingo às 8h, para começarem a ser administradas às 10h.

Profissionais chamados por senhas e 30 minutos de “uma espécie de recobro”

Será em duas áreas do centro de ambulatório do hospital, onde geralmente se realizam as consultas externas durante a semana, que a vacina contra a Covid-19 será distribuída este domingo, entre as 10h e as 20h. Ao todo, estão disponíveis para o efeito 25 gabinetes, reforçado com luvas, seringas e compressas, e várias salas de apoio, numa operação que estima vacinar 200 pessoas por hora.