Faz sentido, ou não, que um financeiro ou um trabalhador dos recursos humanos sejam vacinados durante a 1.ª fase de vacinação, antes do resto da população dividida pelas fases seguintes — como os maiores de 65 anos, por exemplo —, por trabalhar num hospital? É isso que vai acontecer no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, quando chegarem novas doses da vacina contra a Covid-19 e depois de o pessoal da área clínica ter começado a ser inoculado. Assim determinou o conselho de administração daquela unidade hospitalar, decisão que é encarada com estranheza pela Ordem dos Médicos, mas com naturalidade pela Ordem dos Enfermeiros.

Contactado pelo Observador, o São João esclarece que até esta quarta-feira, dia 6 de janeiro, foram vacinados um total de 4.058 profissionais, “o que corresponde a cerca de dois terços dos profissionais, incluindo a generalidade dos que prestam cuidados diretos a utentes e que não tinham tido anteriormente a doença”. As prioridades seguidas foram as recomendadas pela Direção Geral de Saúde, explica fonte oficial.

“Na próxima fase serão incluídos os profissionais de áreas não clínicas (serviços de aprovisionamento, instalações e equipamentos, recursos humanos, financeiro…), bem como os que já tiveram a doença e que pretendem ser vacinados”, esclarece ainda o São João.

Acontece que nas recomendações feitas aos centros hospitalares, e que podem ser consultadas no Plano de Vacinação, este tipo de trabalhadores não surge — situação que já levou os funcionários administrativos do setor da saúde, através da Associação Sindical do Pessoal Administrativo da Saúde, a lembrarem que estão muito expostos aos doentes Covid, tanto quanto médicos, contestando os critérios de prioridade definidos.

Sobre a decisão de vacinar estes funcionários quando chegarem novas doses ao centro hospitalar, o esclarecimento do São João é de que as prioridades têm a ver com contexto de trabalho e não com categorias profissionais. Fonte oficial garante também que as vacinas para estes trabalhadores estão previstas no número de doses que o centro hospitalar vai receber, frisando que o objetivo é vacinar todos aqueles que trabalham no espaço do hospital, independentemente das suas funções.

“Trabalhar dentro de um hospital é um risco acrescido”, defende fonte oficial, explicando que a próxima leva de vacinas deverá chegar ainda antes dos primeiros profissionais receberem a segunda dose do fármaco, sem a qual a vacinação não fica completa — ou seja, ainda em janeiro.

A administração da segunda dose está prevista para os dias 23 e 30 de janeiro. No primeiro dia serão vacinadas 2.462 pessoas, “um valor único a nível nacional, num só dia”. No segundo, serão 1.596 profissionais. O sistema, garante o centro hospitalar, está “extremamente bem planeado e tem decorrido com enorme rigor e precisão”.

Ao contrário de outros hospitais, não existe até agora qualquer queixa sobre falhas na prioridade de vacinação. Crítico do desenho atual do plano de vacinação contra a Covid-19, o bastonário da Ordem dos Médicos, ele próprio vacinado no São João onde é médico urologista e devido à sua atividade na área da transplantação renal, admite que o centro hospitalar “cumpriu rigorosamente o que foi definido nos primeiros dias de vacinação”.

O problema pode vir a seguir.