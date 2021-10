Jorge Cortez, diretor demissionáro do serviço de Anestesiologia do Centro Hospitalar de Setúbal — e um dos 87 profissionais do hospital que esta semana apresentaram a demissão em bloco —, recorda-se de se ter cruzado com profissionais de saúde a chorarem nos corredores do hospital no pico da terceira vaga, totalmente exaustos pelo trabalho que ali desenvolviam; e de colegas seus terem mesmo precisado de receber acompanhamento psicológico para ultrapassarem situações de burnout.

Alguns só iam a casa duas vezes por semana — o resto do tempo passavam-no no interior do hospital — e, ainda em agosto, foi necessário pedir a médicos que fizessem turnos de 24 horas três vezes por semana, conta Pinto de Almeida, também ele diretor demissionário do serviço de Ginecologia e Obstetrícia. Mas nenhum abandonou o barco, garante o anestesista: “Todos os profissionais de saúde, não só os médicos, sacrificaram-se por este hospital, mas nunca se queixaram nem nunca faltou nada aos doentes.”

O esforço excessivo exigido aos médicos daquele hospital, motivado pela falta de clínicos, foi um dos motivos por que Pinto de Almeida se tornou um dos 87 signatários da carta de demissão apresentada e anunciada ao público na última quarta-feira: “Se continuasse como diretor do Departamento de Anestesiologia, estaria a ser cúmplice de gestão danosa. Não me posso questionar sobre se estou a servir os interesses do hospital ou os interesses dos utentes”, desabafa Jorge Cortez, em conversa com o Observador.