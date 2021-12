Hospital S. João. Ministra rejeita demissão pedida pela administração: o que se sabe e o que falta saber sobre o incêndio que fez um morto?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um incêndio de “elevada complexidade” no piso 9 do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) — onde está instalado o serviço de pneumologia — provocou este domingo um morto e oito feridos, dos quais quatro se encontram ainda em estado grave. Mas ainda há vários detalhes por se conhecer.

O hospital abriu um processo de averiguações interno e a Polícia Judiciária e a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde também estão a investigar o que poderá ter causado o incidente. À Rádio Observador, Pedro Silva, coordenador da Polícia Judiciária encarregue pela investigação, admitiu que pode ter havido uma falha que permitiu a utilização de um isqueiro na enfermaria daquele serviço por parte um paciente internado com “um quadro de deficiência mental”. Uma informação ainda não foi confirmada pelo hospital, que garantiu estar a cooperar ativamente com a investigação e que a avaliação inicial da mesma “exclui falha infraestruturas da instituição”.

A ministra da Saúde considerou já o incidente “trágico”, rejeitando, porém, o pedido de demissão feito esta tarde por parte do Conselho de Administração do hospital.

O que se sabe?

Era um domingo aparentemente normal no CHUSJ, no Porto, quando pelas 17h40 foi dado o alerta para um incêndio no piso 9, onde está instalado o serviço de pneumologia. O fogo, que era visível no exterior do edifício, foi extinto mais de uma hora depois, pelas 19h, altura em que o hospital emite um comunicado. “Temos a registar uma vítima mortal a lamentar e quatro feridos graves. Encontram-se ainda cinco profissionais afetados que estão a receber apoio no serviço de urgência. O hospital encontra-se a prestar informação e apoio psicológico às famílias das vítimas e aos profissionais”, podia ler-se.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A mesma nota referia ainda que o plano de incêndio do hospital e o plano de emergência interno “foram prontamente ativados”, acrescentando que “será aberto um processo de averiguações interno” para apurar as causas do incidente. O aparato era grande, no terreno estiveram 17 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Sapadores do Porto durante mais de duas horas, e os doentes internados em pneumologia foram transferidos para outros serviços do hospital.

António Morais, médico naquele serviço, mostrou-se surpreendido com o incidente e explicou porquê. “Esta é uma ala nova no edifício, é uma das zonas mais recentes que foi acrescentada. Em termos de regras de segurança será, certamente, uma das zonas com maior segurança, há espaços mais degradados, onde o risco pode ser maior, mas este não é o caso. Nunca nos passou pela ideia que isto pudesse acontecer, nunca aconteceu, vamos ver o que se passou”, disse à Rádio Observador, poucas horas depois de a corporação dos bombeiros abandonarem o local.

Pelas 21h, era possível ver no parque de estacionamento do hospital vários elementos do departamento de investigação criminal da Polícia Judiciária (PJ) a entrarem no edifício vestidos a rigor para realizar os trabalhos de perícia necessários. A acompanhá-los estava Carlos Marques, comandante dos Bombeiros Sapadores do Porto, que até prometeu prestar declarações no local no final dos trabalhos, mas tal não chegou a acontecer. “Ainda não sabemos o que causou o incêndio”, garantiu ao Observador poucos minutos depois das 23h deste domingo.