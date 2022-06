Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Responsável pelas contas do PSD desde 2018 e o autor de um novo modelo de organização financeiro que “pôs os cabelos em pé” a muitas candidaturas autárquicas, Hugo Carneiro garante deixar um partido melhor organizado e assegura que praticamente todos “admitiram que o modelo de gestão funcionou” e que “apesar de divergências iniciais” tem boas relações com todos os dirigentes locais.

Quanto às alterações à lei do financiamento partidário, critica as propostas populistas que colocam “os partidos como bandidos”, apontando aos cortes dos benefícios fiscais, que “representam uma pequena parte da Conta Geral do Estado” e entende que só o PSD é que está “a ir mais além” de medidas demagógicas.

