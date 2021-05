Ao sexto romance, Hugo Gonçalves viaja até às primeiras décadas do século XX e fixa-se nos anos 40 para contar uma história familiar envolta em crime e mistério. Deus Pátria Família chegou às lojas há poucos dias, com chancela da Companhia das Letras. Começa com o homicídio de uma mulher no Cabo Espichel e rapidamente avança para uma versão alternativa de factos históricos.

Salazar deixa a liderança do Governo ao ser alvo de um ataque e Portugal “abandona a neutralidade na guerra e alinha-se com as forças do Eixo”, como diz o resumo da editora. “Nas ruas da capital, começa o cerco aos refugiados judeus e ecoam as tenebrosas memórias das perseguições da Inquisição.”

Nascido em Sintra há 44 anos, Hugo Gonçalves cresceu na zona do Estoril e começou a trabalhar como jornalista no fim da década de 90, tendo recebido em 2000 o Prémio Revelação do Clube Português de Imprensa (por uma reportagem sobre as cheias na Venezuela em dezembro de 1999).

Passou pela revista Focus, foi correspondente do Diário de Notícias em Madrid, esteve como editor na Atlântico, assinou crónicas na Visão e no jornal i, publicou em quase todos os títulos da imprensa portuguesa. Deixou definitivamente as redações em 2005 e não se vê a regressar, “porque não faz sentido e estou noutra fase”, diz. Continua a ser um ávido leitor de notícias e entende que “a qualidade da escrita jornalística parece pior do que há 20 anos, o que pode estar relacionado com a rapidez dos ciclos noticiosos, 24 sobre 24 horas”.

Pelo meio viveu em Madrid, Nova Iorque e no Rio de Janeiro. Em 2015 fixou-se novamente em Lisboa. Além de romancista, é guionista de séries televisivas, caso de Até Que a Vida nos Separe, da RTP. A entrevista ao Observador, feita no Jardim da Estrela, em Lisboa, serviu para abordar o novo romance e ouvir o que pensa Hugo Gonçalves sobre a escrita, o Acordo Ortográfico e a relação dos portugueses e dos brasileiros com a língua que têm em comum.

▲ "Deus Pátria Família", de Hugo Gonçalves, Ed. Companhia das Letras, 2021

Porque razão o título é Deus Pátria Família e não Deus, Pátria e Família?

Nos meus mergulhos no universo da propaganda fascista, a frase comum que aparecia não tinha o “e”: era Deus, pátria, família e não Deus, pátria e família.

Esses mergulhos significam que houve uma pesquisa muito intensa sobre o Estado Novo?

A pesquisa pode ser perigosa, pode ser muito sedutora. Dei por mim a ler o Diário de Lisboa na internet durante horas e horas e às tantas já estava a dar atenção a coisas que não tinham nada a ver com o que me interessava, já andava a ler os anúncios e as crónicas sociais de 1940.

A pesquisa pode ser perigosa porque desvia o autor do objetivo.

Sim, porque distrai. É como começar a ver uma série da Netflix e de repente passaram-se oito horas. Além disso, há muitos livros, e eu não queria correr esse risco, em que o autor acha que vai explicar a História ao leitor. É a morte do artista quando o escritor tem um parágrafo, ou uma frase que seja, de carácter didático, como se fosse um professor de História. Na minha conceção, a História tem sempre de estar ao serviço da história que quero contar. Não queria de todo fazer um livro pedagógico, queria contar a minha história. Os factos históricos que realmente aconteceram é que servem a dramaturgia do romance, essa era a minha preocupação.

O que não quer dizer que aqui não haja ficção sobre os próprios factos históricos, que também há, inclusivamente sobre o destino de Salazar.

Claro que sim.

Qual foi o ponto de partida: as personagens que estavam na cabeça do escritor ou as figuras reais da História de Portugal?

Foi um casamento entre as duas coisas. Sabia desde o início que queria contar uma história sobre crimes de motivação religiosa. A religião perpassa todo o livro, era um elemento muito importante para o povo e para o Estado naquela época. Queria conjugar isso com a ficção noir, o que significa que na primeira página aparecem juntos o protagonista, o detetive e o cadáver. Era uma premissa que me interessava, que aparece nos livros clássicos do género. Mas sabia que não ia escrever um policial puro e duro. Em Portugal há uma visão dourada de 1940…

Por causa da Exposição do Mundo Português?

Não só. O Portugal dessa época costuma ser visto como um paraíso em que havia estreias mundiais de cinema com a presença de estrelas de Hollywood, que não podiam ir a Paris ou Londres, por causa da guerra. Encontrei imensas reportagens sobre as celebridades que estiveram em Portugal, sobre o Casino Estoril, a aristocracia, os espiões. Esse lado glamouroso é muito atraente, entendo isso, mas não nos podemos esquecer de outros factos e foi isso que quis retratar no livro. Estávamos no fim do processo de purga da oposição à esquerda e à direita, por parte de Salazar. O país tinha taxas assustadoras de analfabetismo, de morte à nascença e de pobreza. Há uma história que refiro quase no fim: como as pessoas tinham sido proibidas de andarem descalças na rua, para que Lisboa tivesse um aspeto mais limpo durante a Exposição do Mundo Português — aliás, os mendigos foram afastados do centro da cidade e enviados para a Mitra [Albergue da Mitra, que funcionou em Marvila entre 1933 e 1960] —, os miúdos que andavam descalços, especialmente os engraxadores, enrolavam panos à volta dos pés. Isto só em Portugal: às vezes só enrolavam panos num dos pés, porque a lei referia que se a pessoa tivesse pelo menos um pé calçado já não ia presa. Fiz uma boa pesquisa fotográfica e encontrei registos de pessoas que vivam em grutas em Monsanto, como bichos. Há fotos disso.