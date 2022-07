Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O novo vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, Hugo Oliveira, tem estado nos últimos dias em contacto com vários autarcas do distrito pelo qual foi eleito, Leiria, que têm sido afetados pelos incêndios. O também presidente da mesma distrital do PSD dá conta de situações de “aflição” e critica o Governo por ter aprendido pouco com 2017.

O deputado social-democrata critica sobretudo a falta de reforma da floresta e deixa acusações à FlorestGal, a empresa pública criada para gerir a floresta, mas sobre a qual diz “fazer pouco para além de protocolos”. Depois de ultrapassada a fase de combate, o dirigente da bancada social-democrata garante que “o PSD vai apresentar propostas para corrigir as situações que se repetem ano após ano”.

