Hugo Soares: "Estou de corpo e alma com Paulo Rangel"

“O Presidente não faz fretes a candidatos partidários”

Estamos a dias do Conselho Nacional, sabemos que muito provavelmente vai ser discutido o adiamento das eleições diretas do PSD. Pergunto-lhe: teme que Rui Rio consiga fazer o mesmo que Francisco Rodrigues dos Santos fez no CDS?

Sobre isso só tenho o seguinte a dizer: espero que, de ambas as partes, das duas candidaturas, e numa delas eu insiro-me de forma absolutamente convicta, que haja o bom senso, a maturidade e a capacidade de proteger o PSD. Quero com isto deixar um apelo profundo para que as duas candidaturas sejam capazes de salvaguardar os valores mais intrínsecos e mais importantes do PSD. A democraticidade interna, a capacidade de nos respeitarmos e de nos ouvirmos. Isso é o mais importante naquilo que se vai discutir num Conselho Nacional que aparentemente foi convocado extraordinariamente por um conjunto alargado de conselheiros nacionais.

Não pode ignorar que há aqui uma questão de calendário que se coloca. Se as eleições forem a 16 de janeiro como pediu a maioria dos partidos ouvidos pelo Presidente da República, Paulo Rangel, se for eleito a 4 de dezembro, terá 48 horas para fazer as listas, o que é uma impossibilidade teórica. Acha que os dois candidatos, Paulo Rangel e Rui Rio, deviam fazer um esforço de conciliação de listas para evitar que a disputa à liderança do PSD se torne numa lógica de mercearia e troca de lugares?

Em primeiro lugar, não sabemos hoje qual é a data das eleições legislativas que vai ser proposta pelo Presidente. Sabemos outra coisa: que está na mão das duas candidaturas alternativas ao PSD gerir todo este processo com capacidade de causar danos maiores à imagem do PSD. E nestas coisas, como creio que na vida, de resto, há uma característica que resolve todos os problemas: o bom senso. E se nós aplicarmos as regras do bom senso àquilo que vão ser os calendários eleitorais, não tenho dúvida que toda esta questão fica ultrapassada.

Uma das maneiras de evitar todo este imbróglio ser marcada para mais tarde. Nesse aspeto o Presidente não acabou por ser pouco prudente ao receber Paulo Rangel na altura em que recebeu e levar a que sugiram que está a fazer um frete a um dos candidatos do PSD?

Aí coloco-me nos sapatos de um dirigente do PS se esta situação estivesse a acontecer no PS. Para dizer o seguinte: o Presidente da República deve atender a todas as circunstâncias políticas que estão no panorama e no espaço público para poder tomar uma decisão que defenda sobretudo o interesse nacional. E é de facto de interesse nacional que estamos aqui a falar. E por isso eu quero dizer o seguinte: é evidente que aquilo que está a acontecer nos partidos, seja no PS, que está com a sua liderança estabilizada, seja nos partidos mais à direita e do centro-direita como é o PSD, onde a questão da liderança está a ser disputada, deve ser tomada em consideração pelo Presidente da República. Acho toda esta discussão um pouco estéril. Se o Presidente não atende ao que está a acontecer nos partidos, atende ao quê?

Mas essa discussão foi iniciada pelo próprio Presidente da República quando ainda em outubro gizou um calendário.

O Presidente da República tem larga experiência política: doi dirigente partidário, foi líder partidário. É, de facto, alguém com uma experiência política como há poucos no nosso país. Vai no exercício do segundo mandato como Presidente. Ele saberá resolver esta situação ouvindo quem tem de ouvir: os parceiros sociais, o Conselho de Estado, os partidos políticos, mas olhando para aquilo que ele sabe que está a acontecer. Por isso é que eu acho a discussão não aproveita a ninguém. Ele deve ter total liberdade para decidir, olhando para o que está a acontecer. E se ele não olha para o que está a acontecer no maior partido português, olharia a quê? Isto não significa que esteja a fazer um frete a nenhum candidato. Nós sabemos que o Presidente da República não faz fretes a candidatos partidários. Nunca fez. Nenhum Presidente o fez.

Mas foi acusado até por uma ala do PSD de fazer um frete a António Costa nos últimos anos.

Eu sei. Mas o mote desta nossa conversa é mesmo um apelo à serenidade e ao bom senso dentro do PSD. A minha opinião é clara: o Presidente deve decidir em consciência, olhando a tudo o que está a acontecer no espaço político e partidário. Quem é que concorre às eleições legislativas? São os partidos que estão constitucionalmente em condições de o fazer. E se são eles, o Presidente deve tomar tudo o que sabe e tudo o que vê sobre os partidos em consideração quando marcar a data das eleições. Na minha opinião, o interesse nacional pressupõe que os partidos tenham as questões internas resolvidas.

Se Marcelo Rebelo de Sousa marcar eleições para 16 de janeiro está a fazer um frete ao PS porque não permite à direita que se reconfigure?

Obviamente que não vou dizer isso. Se eu estou a dizer que o Presidente tem total liberdade para marcar eleições, ouvindo os parceiros sociais, os partidos e o Conselho de Estado, olhando a tudo o que é circunstância política que o país atravessa, não vou ser eu que vou dizer que — se ele marcar assim ou assado — estará a fazer um frete a alguém. Creio até que é uma linguagem que não deve ser utilizada a respeito do Presidente.

Se não marcar para depois de 16 de janeiro não vai estar a atender aos interesses nacionais

Não vou classificar ou adjetivar a forma como o Presidente vai tomar uma decisão que ainda nem sequer foi tomada. Aliás, tudo o que alguns protagonistas possam dizer sobre essa matéria, pode ser até atendida como uma forma de condicionamento. Mas é legítimo que os partidos tenham posições sobre a data das eleições. É para isso que eles são chamados. Mas se os partidos têm a sua liderança em discussão, é legítimo os candidatos à liderança e que possam a ser a disputar essa eleições legislativas tenham também uma opinião.

Já percebi que não vai responder à próxima pergunta pelo posicionamento de não comentar as posições do Presidente.

Eu comento as posições do Presidente. Os partidos podem e devem discordar das posições do Presidente da República.

Mas avançamos já pergunta e vemos se tem uma resposta direta. O Presidente da República terá tentado chegar a uma solução a que permitisse que o Orçamento fosse viabilizado através de contactos diretos com o PSD/Madeira. Isto não é uma espécie de ingerência institucional noutro órgão de soberania?

Sobre essa matéria só posso falar sobre aquilo que os protagonistas disseram. Ouvi tanto o presidente do PSD/Madeira, o meu amigo Miguel Albuquerque, como ouvi o Presidente da República dizer que não houve nenhum contacto da Presidência da República, portanto não vou comentar com base em meia-dúzia de notícias. Era o mesmo que dizer: não acredito na palavra do Presidente. E isso, jamais.