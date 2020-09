Se esperavam uma qualquer mudança no trabalho dos Idles, esqueçam. A não ser uma mudança técnica, um cuidado maior na produção. Substituíram a terra batida por alcatrão em algumas curvas mais apertadas, mas sem as transformar em retas largas, isso nunca foi hipótese. E talvez isso faça com que quem nunca os ouviu ou não lhes deu mais do que uma audição involuntária, agora se preste a querer descobrir o que por aqui se passa:

Quando gravaram este “Ultra Mono”, procuraram mudar algo face ao que tinham feito anteriormente? Ou apenas deixaram que as coisas acontecessem?

Todos os álbuns que fazemos têm um plano. Começam com um título e depois trabalhamos o tema em volta desse título. Com este foi precisamente assim, tudo começou com o título, “Ultra Mono”, e depois com a o significado deste título: um sentimento de consciência total sobre o que somos e aquilo que nos rodeia e o impacto que isso tem nas nossas vidas, no sentido de aceitarmos aquilo que somos de facto, para podermos progredir.

Assim que concebi esta ideia e afinei o conceito, que foi de alguma maneira uma reação ao lugar em que estava nessa altura, trabalhámos a música e as canções em volta desse conceito. E desta vez foi a primeira que trabalhámos com uma ideia concreta de som e produção, com essa parte técnica também envolvida no plano. Tudo para criar uma espécie de ser holístico, mas na música.

[“Model Village”:]

Por ter sido a primeira vez que juntaram todas essas dimensões num plano tão elaborado, foi mais difícil, mais complexo?

Na verdade, talvez tenha sido o álbum mais fácil de fazer. Mais fácil no sentido de enfrentar obstáculos e adversidades inesperadas. Foi mais difícil para o Jon [Beavis], o Lee [Kiernan] e o Adam [Devonshire]. Eu e o Mark [Bowen] tínhamos ambos sido pais há pouco tempo, por isso estivemos menos tempo no estúdio, nos ensaios. Mas quando estivemos todos juntos, o álbum apareceu com muita rapidez, tornou-se tudo muito simples muito fácil. Como sabíamos muito bem o que queríamos das canções, e como encaixavam na perfeição na nossa filosofia de vida, tudo aconteceu muito rápido.

Joe Talbot diz-nos que está bem. O homem não gosta de falar dele próprio. Logo ao início do telefone, diz que está “bem”, que está em casa, em Cardiff, no País de Gales. Mas não explica mais: “Não vamos por aí, pode ser”. Claro que pode, Joe, assunto encerrado.

No passado, fez um disco na ressaca da morte da mãe, com quem sempre teve uma relação atribulada, com dependências e violência à mistura. Fez um outro álbum após a morte da filha, à nascença. E agora? Agora, nada. Foi pai outra vez. Enfrentou as fases mais complicadas do isolamento motivado pela pandemia de Covid-19 com um equilíbrio invejável e reconhece-se “privilegiado”, no meio de tudo o que tem acontecido. Nem a incógnita sobre o futuro da música ao vivo, que para os Idles (como acontece com quase todos os músicos) é demasiado importante, mais importante que os discos, nem isso parece abalar a confiança do senhor Talbot num presente bem resolvido e num futuro que não tem como não ser bom:

Os vossos concertos levam as canções a um outro nível, transformam-nas em momentos com uma existência física. Mas não podem acontecer com pessoas sentadas em cadeiras, separadas por lugares vazios. E agora?

Bom… não sei… os concertos são como terapia. Quando escrevemos e gravámos estas canções, entre junho e agosto do ano passado, estávamos a trabalhar uma ideia de isolamento, mas com o objetivo de nos sentirmos livres dentro de nós próprios, na vida imediata. Aceitar quem somos a cada momento. Isto não tem preço, este sentimento de aceitação de nós próprios. E agora isto… por um lado, é como se este disco tivesse surgido na altura certa, porque nunca passámos por um momento de diálogo individual como este. Por outro lado, a conclusão desse diálogo faz-se no mundo. E no mundo existem pessoas. No mundo, esta catarse final faz-se ao vivo, pelo menos para nós. E agora? Agora não sei. Agora esperamos que isso aconteça. Aguentamos firmes e esperamos que isso aconteça. Temos muita sorte, agradecemos todos os dias a quem nos ouve, todos os dias.