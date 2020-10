Ornelas lembrou particularmente as situações dos hospitais e dos lares, mas também dos “campos de refugiados sem condições”, mas destacou que a pandemia da Covid-19 também deixou crescer nas sociedades outros “monstros pandémicos”, referindo-se aos populismos.

“Para além desta pandemia e das outras que sempre ocorreram e podem ocorrer, este projeto de Humanidade-Mãe e Maria-Nova Humanidade é atingido por muitos monstros pandémicos que põem em perigo a vida e o futuro de todos”, disse o bispo. “Durante esta pandemia, a par da mais heroica abnegação e generosidade de tanta gente, têm-se manifestado muitas e poderosas atitudes manipuladoras, populistas, interesseiras e egoístas, sem remorso de usar o sofrimento e o desconcerto, a desorientação, para tirar dividendos políticos e económicos.”

Antes do arranque oficial das celebrações no recinto do santuário, a tarde em Fátima ficou marcada por uma conferência de imprensa com D. José Ornelas, o cardeal António Marto e o reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, em que os responsáveis anunciaram que a parte do plano de reestruturação implementado pela instituição no que toca à redução do número de trabalhadores está concluída, com a saída de 47 pessoas — entre rescisões amigáveis, demissões por iniciativa do trabalhador e não-renovação de contratos a termo. Porém, mesmo com o impacto financeiro da pandemia nas contas do Santuário de Fátima como motivo para a reestruturação, as contas da instituição continuam sem ser divulgados, como acontece há 15 anos.