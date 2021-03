Com efeito, a lei eclesiástica é mais abrangente do que a lei civil na maioria dos países. Para a Igreja Católica, configura um abuso sexual de menores qualquer delito “cometido por um clérigo com um menor de dezoito anos” ou com uma “que habitualmente tem um uso imperfeito da razão”. A Igreja Católica também prevê um prazo de prescrição muito maior do que sucede no direito civil de grande parte dos países. Os delitos cujo julgamento está reservado à Congregação para a Doutrina da Fé (ou seja, ao próprio Vaticano) extinguem-se após 20 anos — ou, no caso dos cometidos contra menores, 20 anos após a vítima atingir os 18 anos de idade.

No caso de Elissandro Siqueira, a primeira denúncia não incluía referências aos abusos que ocorreram quando o jovem ainda era menor de idade. O atual advogado da vítima, Guilherme Dudus, diz ao Observador que tudo se deveu ao clima de medo imposto pelo sacerdote. “O padre Bartolomeu tinha uma arma de fogo e ostentava isso para intimidar os seus desafetos”, diz o advogado brasileiro. “A própria presidente da Associação do Idoso, entidade que o padre Bartolomeu presidia, processou-o afirmando que o sacerdote andava armado.”

“É muito usual neste meio este tipo de postura: atacar a moral da vítima. Elissandro não é homossexual, infelizmente viveu sob uma arma de fogo, sempre ameaçado caso revelasse a verdade. Hoje vive escondido, com medo destes bispos”, continua o advogado, lembrando um outro episódio, em que uma funcionária da paróquia de Monte Serrat, madrinha de Elissandro, lhe disse para não se meter com um padre, “pois ele era de uma família de pistoleiros”. “O medo de perder a sua vida fez com que Eli se submetesse às piores humilhações e depravações sexuais”, afirma Guilherme Dudus, salientando que, independentemente da questão da idade, a denúncia se referiu, desde o início, a episódios de violência sexual.

Paralelamente ao processo canónico, o jovem ainda moveu uma ação junto do Tribunal do Trabalho, alegando que tinha um vínculo laboral com a paróquia e que sofreu abusos laborais — mas acabou por perder essa ação judicial.

O caso inverteu-se em junho de 2018, cinco meses depois da primeira queixa à diocese. Nesse verão, quando Elissandro já havia abandonado a paróquia de Monte Serrat, o jovem revelou ao advogado que os abusos haviam começado quando ele tinha ainda 17 anos, uma vez que o primeiro abuso ocorrera ainda em 2014. O advogado levou este novo dado à arquidiocese, que considerou que o jovem estava a mudar a sua versão da história por ter perdido a ação judicial no Tribunal do Trabalho. “Apresentou outra versão dos factos, como novos enfoques, sustentando que a relação entre Pe. Bartolomeu e Elissandro era uma relação pedófila, com aspetos de violência, abuso de autoridade sobre pessoa frágil para a exploração sexual, ameaças de morte, furto e também de violação do sigilo de confissão”, lê-se na carta do cardeal Odilo Scherer a relatar o caso a um advogado da Igreja.